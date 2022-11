Sardegna: Life è in pole position nella gara da 2,4 milioni per creatività e planning di una campagna di promozione istituzionale della Regione

Autore: Redazione - 04/11/2022

Tiscali sceglie Mashfrog, Engagement Planning e Alkemy per una campagna tv tutta da ballare

Tiscali celebra l'amore per internet al ritmo di “What is Love” e torna in comunicazione con un epico e divertente spot e una coreografia tutta da ballare. La campagna “Love for internet”, realizzata da Mashfrog Creative Solutions, racconta con allegria il posizionamento della società a due mesi dalla fusione con il ramo retail di Linkem: Tiscali unisce in modo armonico tutte le tecnologie di connessione esistenti - grazie agli accordi in essere con tutti gli operatori di rete wholesale - per portare ai clienti la migliore disponibile a un prezzo uguale per tutti. Lo spot, nelle versioni da 30 e 15”, è on air in tv per 4 settimane sulle reti Mediaset e sulle reti locali della Sardegna. La campagna sarà presente inoltre nei principali canali social (YouTube, Tik Tok, Facebook e Instagram) e nei principali siti di news nazionali e locali della Sardegna. Engagement Planning si occupa per Tiscali della pianificazione offline, mentre Alkemy del planning online. Sia per Mashfrog che per le centrali si tratta di nuove assegnazioni dirette; l’agenzia creativa lavorava già per Linkem, mentre le due centrali sono nuovi incarichi. Lo spot In una piazza di una città italiana, due gruppi di operai di due ditte stanno lavorando per installare, in zone diverse, due connessioni in fibra. Improvvisamente, un furgone Tiscali dall’iconico viola si avvicina e all'interno una mano misteriosa alza al massimo il volume dell'autoradio. La magia ha inizio: la celebre “What is Love” di Haddaway esplode dai potentissimi subwoofer e i due gruppi di corpulenti operai si lanciano in una memorabile coreografia. Prima si sfidano, come due vere gang di hip hop, poi, travolti dalle note della hit dance anni 90, i due leader si uniscono in un vero e proprio pas de deux; a loro si aggiunge un antennista solitario, che, colpito da quella danza scatenata mentre è alle prese con l'installazione di un apparato wireless per la connessione internet, si getta nella mischia e inizia a ballare con loro la sua improbabile break dance.