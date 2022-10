Con Ruggero Faggioni A.D. e una prima linea rinnovata, QMI continua a crescere e a consolidarsi come Content & Entertainment Company

Il D.G. assume il nuovo ruolo coadiuvato da Dario Peccerillo Head of Client Service, Patrizia Mariani Head of Sales, Sara Paolini Head of Operations e Daniele Sinibaldi Creative Director

Mancano ormai pochi giorni all’appuntamento con Lucca Comics & Games, la storica manifestazione dedicata al multiforme mondo della cultura pop e dei linguaggi contemporanei: dal 28 ottobre al 1° novembre, infatti, prenderà vita nella città toscana l’evento pop culture numero uno al mondo per affluenza. Quest’anno, un ruolo di primo piano l’avrà l’Area Movie, ideata e organizzata da QMI, la content company che, da un decennio, è Main Partner di Lucca Crea (società organizzatrice di LC&G). La società, punto di riferimento nel settore dell’entertainment marketing, è pronta a regalare ai tanti appassionati un programma ricco di grandi nomi e di appuntamenti imperdibili che, mai come quest’anno, ruotano intorno alla commistione tra il cinema e le altre arti, dal fumetto alla letteratura, dal gioco al videogioco. «Siamo davvero orgogliosi del lavoro svolto dal team QMI, coordinato dall’Event Leader Andrea Bernardini, in questo decimo anno da responsabili dell’Area Movie di Lucca Comics&Games; in particolar modo perché, nell’anno dei record di biglietteria e incassi, anche la nostra area segna un importante punto di svolta - afferma Ruggero Faggioni, Amministratore Delegato di QMI –. Quest’edizione vedrà infatti l’arrivo di Tim Burton con Netflix, ma anche dei membri del cast di “Willow“ e “Andor“, nuovissime serie targate Disney+ e Lucasfilm, a dimostrazione della professionalità, della caparbietà e dell’ambizione che hanno caratterizzato il nostro percorso. E tutto questo è stato possibile grazie al forte spirito di cooperazione e di intesa con Lucca Crea, che fa capo al Comune, si è via via consolidato negli anni e, oggi, porta la manifestazione a un nuovo livello».

Lucca Comics & Games

Sono, queste, tra le prime, e legittimamente piene di orgoglio, dichiarazioni che Faggioni rilascia da quando, dopo essere diventato D.G. di QMI a gennaio 2021, da aprile ne è diventato anche A.D. in piena sintonia con il Presidente e socio maggioritario Giovanni Cova e con l’altro dei due soci, Mario Magni, che gli ha ceduto il ruolo. «L’imminente arrivo di Tim Burton, tra i registi più iconici del nostro tempo e creatore di capolavori come “Edward mani di forbice“, “Big Fish“ e “La sposa cadavere“, presente il 31 ottobre per l’anteprima europea della serie tv “Mercoledì“, fa diventare l’Area Movie del Lucca Comics & Games un evento internazionale. E non sarà l’unico ospite di questo livello per anteprime attesissime come “Dampyr“, primo film del Bonelli Cinematic Universe, “Dragonero“, “LOL Xmas Special: Chi ride è fuori“ e i già citati “Willow“ e “Andor“. Il 29 ottobre saranno presenti i registi Jonathan Goldstein e John Francis Daley, sceneggiatori di “Spider-Man Homecoming“, e il produttore Jeremy Latcham (“Spider-Man: Homecoming“, “Avengers: Age of Ultron“, “Iron Man“, “Guardiani della Galassia“). Sarà l'occasione per condividere alcuni contenuti del nuovo e attesissimo film “Dungeons & Dragons – L’Onore dei ladri“, durante un panel dedicato al film. E ancora, Roberto Recchioni che presenterà “Carne Fredda“, il suo primo film da regista, e l’anteprima di “One Piece Film: Red“ con la presenza del regista Gorō Taniguchi. A proposito della Sergio Bonelli Editore, va ricordato che QMI ne è appena diventata partner per la gestione delle licenze e l’autorizzazione per l’uso delle immagini relative ai suoi storici personaggi, tra cui Tex, Dylan Dog, Martin Mystère, Nathan Never e Zagor. Tra i vari progetti figura un percorso di trasposizione degli storici fumetti verso una fruizione audiovisiva, che si tradurrà nello sviluppo di alcune serie televisive e film di cui saranno protagonisti i personaggi e le storie più amate dell’editore. Insomma, i contenuti sono sempre più i protagonisti della manifestazione, che si aspetta di superare il record di 271.000 biglietti venduti e di toccare le 650.000 presenze, un numero imponente per l’economia della città e per gli sponsor».

I brand

In capo a QMI, infatti, anche la gestione e il coordinamento di tutte le attività di comunicazione e sponsorizzazione che coinvolgono i brand: su tutti aziende come Vodafone, con la sua "Home of the Unstoppable", uno spazio dove i gamer potranno vivere un'esperienza nuova e immersiva, Esprinet, con il brand Celly, e Kellogg’s Krave, che animeranno la città con activation, attività di sampling e contest ad alto contenuto creativo. La stessa QMI sarà presente con una lounge in piazza San Michele, riservata agli ospiti e ai clienti che vorranno prendersi una pausa o approfondire il mondo della content company.

Le strategie

«Questo cambio di marcia è stato reso possibile dal profondo cambiamento a livello di staff e di prime linee che abbiamo implementato - prosegue Faggioni - con la promozione, anch’essa avvenuta da pochi mesi, di Dario Peccerillo a Head of Client Service, con Patrizia Mariani arrivata da TLC come Head of Sales, con l’affidamento a Sara Paolini della nuova funzione di Head of Operations e con il recentissimo ingresso come Creative Director di Daniele Sinibaldi, che vanta una sostanziosa esperienza nelle aree di pubblicità, eventi e digital. Nel 2021, il fatturato, cresciuto a 13 milioni di euro, è stato generato per un terzo dalle attività di agenzia e per due terzi da quella di produttore cinematografico con “Il Milanese Imbruttito“; quest’anno sta ulteriormente crescendo il giro d’affari dell’agenzia, mentre nel 2023 lanceremo nuovi film. Il format de “Il Milanese Imbruttito“ è una delle più evidenti testimonianze della nostra consolidata esperienza anche nello sviluppo di branded content, grazie al know-how di cui disponiamo come casa di produzione cinematografica, basti pensare al format per Subito.it legato a “Mamma o papà? “ con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, o a quello per Hipp per “10 giorni senza mamma“ con Fabio De Luigi. Ora abbiamo in lavorazione una mini-serie per un marchio food e in cantiere il progetto di un format televisivo con una influencer. Puntiamo anche sugli eventi, in una logica di rafforzamento del posizionamento di Entertainment Company che ci siamo dati: a luglio abbiamo realizzato con Bad Taste.it la rassegna “Lives Without Labels“ in occasione del Pride Month 2022 e stiamo lavorando per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 2022 del 25 novembre.