La Regione Lombardia apre una nuova gara per planning e buying: il valore della convenzione è di 17,5 milioni di euro in 42 mesi

Bruno Pizzul spiega quanto sia facile accedere a DAZN

DAZN inizia l’anno lanciando due nuove campagne, che portano lo sport dentro e fuori casa. Il principale broadcaster sportivo, che già detiene i naming rights della fermata della metropolitana milanese M5 “San Siro Stadio DAZN”, con una campagna OOH trasforma la Linea 5 nella “Metro dello Sport”: un vero terreno di gioco. Giocando sul parallelismo tra le regole da tenere in metropolitana e quelle da osservare nelle competizioni sportive, fino alla fine di febbraio i passeggeri saranno invitati a seguire un comportamento corretto, proprio come fanno i veri campioni dello sport. DAZN invita i milanesi a “non superare la linea di sicurezza” utilizzando termini ed espressioni tipiche dello sport come, per esempio, “non oltrepassare la linea del fuorigioco” e “non oltrepassare la linea della barriera” nel calcio. Al via anche il nuovo episodio della campagna che vede protagonista Bruno Pizzul. Dopo la prima collaborazione in occasione del lancio della Serie A TIM sulla piattaforma a luglio, lo storico telecronista sportivo torna - in veste di testimonial - in uno spot leggero e divertente per ricordare a tutti quanto sia facile e comodo attivare l’abbonamento a DAZN, semplice come “segnare un rigore a porta vuota”. Infatti, “basta un minuto per abbonarti e con DAZN vedi tutta la serie A TIM e puoi gustarti tantissimi altri sport”, ci ricorda Pizzul dal salotto di casa, mentre mostra a un amico quanto sia immediato accedere a tutti i contenuti della piattaforma di streaming su diversi device, dalla tv al tablet. Nello spot, la voce del telecronista, racconta tutta l’offerta di intrattenimento sportivo di DAZN che comprende gli eventi live come la Serie A Tim, ma anche tanti altri sport, e i contenuti on demand come i documentari sportivi e gli speciali. La campagna sarà on air fino a fine febbraio in esclusiva su DAZN e sui canali Mediaset. Il long video nella versione di 60 secondi è attualmente on air, mentre le due versioni da 15 secondi saranno trasmesse da metà febbraio fino a fine mese.