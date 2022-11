I riconoscimenti dell’Art Directors Club, che hanno chiuso la nona edizione di IF! Italians Festival incoronano la sigla guidata da Bruno Bertelli a fronte di un record di 1.060 entries

L’ADCI Awards, il premio per la creatività e la qualità nella comunicazione pubblicitaria più importante in Italia, che da 35 anni premia le migliori campagne, si è celebrato sabato sera a conclusione della nona edizione di IF! Italians Festival, e la Giuria presieduta da Bruno Bertelli ha decretato che il vincitore del Grand Prix ADCI Awards 2022 è Publicis Italy - di cui lo stesso Bertelli è CEO oltre che Global CCO di Publicis Worldwide e CCO di Publicis Groupe Italy - con il progetto "Bottega for Bottegas” realizzato per Bottega Veneta, che è anche "Cliente dell’Anno”. Il progetto era stato lanciato in occasione delle scorse festività natalizie, durante le quali l’azienda aveva scelto di cedere i propri spazi di visibilità alle piccole botteghe italiane simbolo di eccellenza creativa. Vetrine, OOH, social network, web site: una serie di attivazioni che hanno fatto rapidamente il giro del mondo. A beneficiarne, erano state dodici botteghe selezionate in tutta Italia: Amatruda, Campania; Cantina Bisson, Liguria; Enza Fasano, Puglia; Gay-Odin, Campania; Ginepraio Gin, Toscana; Krumiri Rossi, Piemonte; Pastificio Martelli, Toscana; Bottega Orsoni, Veneto; Riso Pozzi, Lombardia; Respighi Drums, Lombardia; Olio Vanini, Lombardia; Saponificio Varesino, Lombardia. La campagna ha già vinto tra l’altro due argenti a Cannes e, ai Golden Drum Awards 2022, il Best of Genius Loci Grand Prix - il premio che celebra le opere locali che hanno presentato il loro spirito locale distintivo - 2 Golden Drums nelle categorie Activation e Social Good, e 2 Silver Awards (Integrated e Content). Publicis Italy ha vinto anche come "Agenzia dell’Anno”, mentre il premio per la "Casa di Produzione dell’Anno” è andato a Mercurio Cinematografica.

I riconoscimenti speciali

Tra i riconoscimenti speciali il Premio Equal - che premia l’impegno di aziende e creativi contro le discriminazioni - è stato vinto da Wunderman Thompson Italy con “#VoceAlleGamer” (cdp Sator International Group) per Wind Tre. Lo scopo del video, della durata di 3 minuti e 20 secondi, è quello di far riflettere sulla discriminazione di genere, che può avvenire anche impedendo alle ragazze di essere se stesse quando sono online. Il protagonista di “#VoceAlleGamer” è il gamer professionista “Tuberanza” (nome d’arte di Mirko Pelliccioni) che, affiancato da Diletta Begali, Ambassador e content creator di WindTre, ha preso parte ad un vero e proprio “social experiment“. L’esperimento sociale, nel dettaglio, è stato quello di far giocare “Tuberanza” nei panni di una donna, per fargli scoprire quanto, nel suo settore, le ragazze abbiano ancora difficoltà ad esprimere liberamente la propria identità, senza essere derise o attaccate. La Categoria Studenti ha registrato le affermazioni di IED Istituto Europeo di Design che ha vinto l’oro con il progetto “Undelivered Love” per US Postal Office (anche menzione speciale Equal) e l’argento con “The Loft” per Bang&Olufsen; NABA – Nuova Accademia di Belle Arti si è aggiudicata il bronzo per “Minimarket”. Il premio Best Use of YouTube per la categoria Brand Entertainment se l’è aggiudicato Indipendent Ideas con la campagna "The Everyday Exceptional” realizzata per Maserati, mentre il Best Use of YouTube per la categoria Film è andato ancora a Wunderman Thompson Italy per “Santa out”, realizzato per YESmilano – Comune di Milano. Il "7 Days Brief”, sfida per la realizzazione in soli sette giorni di uno spot, è andato a Daniele Bonanzinga (Content Strategist) e Stefano Brandoni (Social Media Specialist) di Hellodì per The last of Ads.

I commenti

"Ancora un'edizione importante per i nostri Awards - ha affermato Stefania Siani, presidente di ADCI –, sia dal punto di vista delle entries che con 1.060 progetti rappresenta un record storico dalla fondazione del Club, sia nell’intento ideale di alzare sempre di più il livello del Premio, che ha visto celebrati i progetti che rappresentano il meglio del meglio della comunicazione italiana. Ringraziamo il nostro presidente degli Awards, Bertelli, i Presidenti di giuria e i giurati e tutte le agenzie che hanno preso parte a questa avvincente competizione. Un pensiero speciale a nome del Consiglio va ai giovani studenti delle scuole di comunicazione italiane. La loro adesione senza precedenti e in crescita verso le passate edizioni testimonia che il grande respiro del futuro del nostro Club”. “Tanti progetti in gara e contenuti di grande valore ed efficacia – ha dichiarato Bertelli –. I consumatori chiedono sempre più ai brand di usare il loro potere comunicazionale per prendere posizione su tematiche rilevanti e generare impatto positivo nella società e nella cultura. Il contributo di professionalità talentuose con background, esperienze e competenze diverse è stato fondamentale per riconoscere e giudicare le campagne che si sono distinte non solo per creatività ma anche per originalità, impatto e coesione di intento”.