PromoTurismoFVG si affida a Beintoo per un retargeting cross device basato sui dati di Samba TV

La data company racconta la collaborazione, frutto di un accordo esclusivo e di una strategia cross channel

Nell’era odierna, caratterizzata da multicanalità e una quantità infinita di contenuti sempre a disposizione dei consumatori, è fondamentale per i brand distinguersi, attivando strategie di comunicazione integrate, che permettano di intercettare gli utenti in target attraverso i molteplici touchpoint che compongono il customer journey. Per fare ciò è dunque necessario conoscere in modo approfondito il proprio pubblico, attivando soluzioni di advertising sempre più data based, capillari e specifiche, che siano anche in grado di catturare l’attenzione dell’utente e di massimizzare l’efficacia dell’azione pubblicitaria. Con questo scopo, PromoTurismoFVG si è affidata a Beintoo, data company specializzata in mobile advertising, per la realizzazione di una campagna di retargeting che aveva come obiettivo quello aumentare la frequency dello spot televisivo Io Sono Friuli Venezia Giulia e di incrementare il traffico al sito del cliente. L’attivazione, on air durante maggio 2022, è stata programmata su due diversi formati, un video pre-roll e un banner, e deliverata sugli utenti che avevano precedentemente visto lo spot, ma anche su audience di individui interessati a una serie di contenuti televisivi selezionati precedentemente dal cliente. L’individuazione di tali consumatori è stata possibile grazie alla partnership, recentemente siglata, tra l’adtech company e Samba TV, azienda leader a livello mondiale nella pubblicità e nell’analisi omni screen, che utilizza la tecnologia ACR (Automatic Content Recognition) per riconoscere i contenuti riprodotti sugli schermi delle smart TV. Questa collaborazione consente a Beintoo di essere oggi l’unica data company in Italia in grado di sfruttare i dati provenienti da smart tv per la pianificazione di campagne cross device.

I numeri

I risultati ottenuti sono stati più che soddisfacenti: la campagna ha infatti registrato oltre 1,5 milioni di impression e un CTR di 1,11%, sottolineando, ancora una volta, l’importanza di pensare ad azioni pubblicitarie cross channel ed indirizzate su un pubblico sempre più puntuale, con l’obiettivo di raggiungere i KPI prefissati e massimizzare l’efficacia dell’azione adv. “La collaborazione attuata con PromoTurismoFVG ci ha permesso di amplificare notevolmente la portata del messaggio contenuto nello spot televisivo e, allo stesso tempo, beneficiare dell’awareness generata dallo stesso, convertendo i telespettatori offline in utenti online in grado di navigare sul sito del cliente. Questa nuova partnership in esclusiva per l’Italia, consente a Beintoo di utilizzare i dati provenienti da un milione di smart tv, ed è un mezzo incredibile, perché ci permette avvicinarci ad un’integrazione data drive di tutti i mezzi, per creare una strategia full funnel perfetta”, afferma Francesco Lancellotti, Senior Sales Manager in Beintoo. “I dati di visualizzazione ACR consentono agli advertiser di comprendere il comportamento di visualizzazione degli utenti, il che risulta essere fondamentale per una pianificazione cross-device efficace ed efficiente. Siamo orgogliosi di vedere i risultati positivi di questa campagna, ottenuti grazie alla nostra tecnologia e alla partnership con Beintoo, così come la scala omniscreen e l’impatto che ha avuto per PromoTurismoFVG”, conclude David Barker, Senior Vice President of International Sales at Samba TV.