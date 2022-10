PromoTurismoFVG mette a gara oltre 5 milioni di euro in 36 mesi per eventi e allestimenti fieristici

L’appalto ha una possibile estensione di altri 12 mesi; offerte entro il 15 novembre

PromoTurismoFVG ha emesso un bando per l’affidamento del servizio di progettazione e realizzazione degli stand della Regione Friuli Venezia Giulia secondo la formula “chiavi in mano” e fornitura di servizi connessi per manifestazioni fieristiche, eventi b2c e allestimenti in funzione di particolari eventi b2b organizzati direttamente da PromoTurismoFVG. Valore totale stimato, IVA esclusa, dell’appalto: 5.080.000 euro in 36 mesi, con eventuale estensione di ulteriori 12. Di seguito elenco delle fiere di maggior interesse per l’Ente, per le quali è richiesto il servizio: FerienMesse, Vienna (100 mq), Fiera B2C con prevalenza di banchi periferici per il contatto con il pubblico finale; presenza di alcuni tavoli per incontri all’interno dello stand; cucina/enoteca a vista di dimensioni limitate; magazzino per stoccaggio merci. Presenza con stand mod. istituzionale; dimensione area indicativa m 10x10, 4 lati aperti; BIT, Milano (250 mq), Fiera B2B con numero limitato di banchi periferici; postazioni B2B personalizzate per la contrattazione allo stand (indicativamente da 20 a 30 tavoli); cucina/enoteca a vista per eventi allo stand; area presentazioni/conferenze; magazzino per stoccaggio merci. Presenza con stand mod. istituzionale; dimensione area indicativa m 10x25, 4 lati aperti; TTI, Rimini (256 mq), Fiera B2B con numero limitato di banchi periferici; postazioni B2B personalizzate per la contrattazione allo stand (indicativamente da 20 a 30 tavoli); cucina/enoteca a vista per eventi allo stand; area presentazioni/conferenze; magazzino per stoccaggio merci. Presenza con stand mod. istituzionale; dimensione area indicativa m 8x32, 4 lati aperti; F.RE.E., Monaco di Baviera (64 mq), Fiera B2C con prevalenza di banchi periferici per il contatto con il pubblico finale; presenza di alcuni tavoli per incontri all’interno dello stand; cucina/enoteca a vista di dimensioni limitate; magazzino per stoccaggio merci. Presenza con stand mod. istituzionale; dimensione area indicativa m 8x8, 4 lati aperti; Artigiano in Fiera, Milano (48 mq stand infopoint, 650mq complessivi area FVG), Fiera B2C con infopoint periferico per il contatto con il pubblico finale; presenza di una postazione da adibire ad incontri allo stand; magazzino per stoccaggio merci; area presentazioni/conferenze. Presenza con stand mod. legno; dimensione area indicativa m 8x6, 4 lati aperti. Realizzazione di spazi/stand modulari tipo preallestito da 12mq (m 4x3), 24 mq (m 8x3), 48mq (m 8x6) per ospitare la collettiva delle aziende del territorio che partecipano alla fiera all’interno l’area Friuli Venezia Giulia; allestimento base composto da desk/tavolo per esposizione e vendita, scaffalatura per esposizione, piccola area adibita a magazzino, pavimentazione eventuale per l’intera area; Salone del Libro, Torino (320 mq), Fiera B2C con infopoint periferico per il contatto con il pubblico finale; presenza di un’area conferenze con ledwall, palco rialzato, platea per circa 50 utenti seduti, regia e service audio/video, eventuale streaming; postazioni singole per case editrici (indicativamente 6 postazioni); librerie per attività di vendita; ufficio arredato; magazzino per stoccaggio merci; area incontri istituzionali; cucina/enoteca a vista per eventi allo stand. Presenza con stand mod. legno; dimensione area indicativa m 16x20, 3 lati aperti. Altri eventi di maggior interesse per PromoTurismoFVG: Barcolana, Trieste; Friuli Doc, Udine; Gusti di Frontiera, Gorizia; Pordenonelegge, Pordenone; Mittelfest, Cividale del Friuli; Terra Madre Salone del Gusto, Torino. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 15/11/2022, con contestuale apertura delle offerte.