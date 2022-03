Netaddiction acquisisce il social content network FidelityHouse

Il Gruppo editoriale amplia la sua offerta con il Social Content Network numero uno in Italia

Netaddiction ha acquisito FidelityHouse, il più grande social content network presente in Italia, creato nel 2011 da Horizon Group, azienda leader della display advertising. Attraverso l’accordo siglato tra le due società, FidelityHouse diviene al 100% di proprietà di Netaddiction, che ne acquisisce sia il brand sia il progetto editoriale, mentre Horizon Group supporterà la migrazione con la sua consulenza per tutto il 2022. “Con questo accordo Netaddiction acquista un posizionamento più trasversale che ci permette non solo di perseguire i nostri obiettivi in ambito di premium content al quale il mercato è abituato ma allarga la disponibilità di utenza e volumi che siamo in grado di posizionare. Grazie al nostro know-how nell’ambito della programmatic advertising acquisito in questi anni ci proiettiamo verso soluzioni di mercato più appetibili per i grandi investitori”, dichiara Daniele Gulti, Direttore Commerciale e socio di Netaddiction.

Il modello, tra programmatic, news e monitoraggio

Quindici milioni di utenti unici, 70 milioni di pagine viste e cinque milioni e mezzo di social follower, con un ulteriore crescita prevista nel corso del 2022, sono i numeri attuali di FidelityHouse che si vanno ad aggiungere all’offerta globale dell’advertising agency di Netaddiction. Francesco Fasanaro, creatore del progetto, in questo periodo di affiancamento, presterà il suo know-how concentrandosi sull'acquisizione di traffico qualificato con un importante lavoro di social management, attività che storicamente gli ha permesso di generare oltre tre miliardi di pagine viste con FidelityHouse. Il social content network si posiziona come uno dei principali player nel panorama italiano della programmatic advertising, grazie allo sfruttamento di tutte le potenzialità dell’header bidding e garantisce agli inserzionisti qualità e quantità del traffico con l’obiettivo di ottimizzare le revenue. A livello editoriale FidelityHouse è un contenitore di news generalista che spazia tra le principali tematiche di vita quotidiana (News, Donna, Cucina, Viaggi, Animali, Tech e quant’altro); è il primo social content network in Italia che permette agli utenti sia di essere sempre aggiornati sui propri interessi e le proprie passioni sia di pubblicare contenuti (in versione di articoli, foto, video, ricette, ecc..) guadagnando sul volume delle visualizzazioni. Il business model si basa su una commistione tra una redazione classica e a performance e beneficia di un software gestionale proprietario, cuore tecnologico di FidelityHouse, che monitora tutte le attività della piattaforma, dalla moderazione dei contenuti inseriti dagli utenti fino a funzionalità più complesse come la pianificazione di campagne semantiche sul network.

L’espansione continua

Con questa acquisizione Netaddiction espande i suoi confini raggiungendo oltre 30 milioni di utenti unici complessivi, 120 milioni di pagine viste e 12 milioni di social follower. “Sono molto soddisfatto dell’accordo raggiunto con Horizon Group. FidelityHouse si aggiunge alla scuderia di brand e siti di Netaddiction. In particolare il mondo generalista già presidiato nell’universo femminile con Bigodino verrà ulteriormente segmentato grazie ai canali di Fidelity News, Fidelity Cucina, Fidelity Motori, Fidelity Viaggi e Fidelity Uomo”, sottolinea Andrea Pucci, Founder e Ceo di Netaddiction. “Sono molto soddisfatto di questo closing e sono convinto che NetAddiction possa valorizzare al meglio FidelityHouse e dare al progetto un contesto di forte crescita sia editoriale sia tecnologica. In questi mesi ho conosciuto il nuovo team che si occuperà del Network riscontrando un altissimo livello tecnico e commerciale, che unito alle mie capacità di acquisizione traffico di alta qualità sarà assolutamente un binomio vincente”, conclude Francesco Fasanaro, Founder di FidelityHouse e Ceo di Horizon Group.