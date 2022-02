Mindshare verso la conferma per il media da oltre 30 milioni di Trentino Marketing: è infatti vicina alla vittoria nella gara da oltre 30 milioni

L’agenzia di cui è CEO Roberto Binaghi ha ottenuto un punteggio migliore di quello di Starcom e si avvia a gestire l’incarico per altri 54 mesi

Stando ai documenti di gara pubblicati da Trentino Sviluppo, - la Società creata dalla Provincia autonoma di Trento per favorire lo sviluppo sostenibile del sistema trentino - Mindshare, che detiene attualmente l’incarico, è vicina alla vittoria nella gara per l’affidamento, tramite accordo quadro, del servizio di centro media per le campagne pubblicitarie off e online per Trentino Marketing in Italia e all’estero, il cui valore complessivo è di 30.375.000 milioni di euro in 54 mesi. Al termine infatti dell’analisi tecnica ed economica, l’agenzia di cui è CEO Roberto Binaghi ha ottenuto il massimo del punteggio possibile, ovvero 100 (80 + 20) superano Starcom che – come anticipato da DailyMedia – era l’unica altra centrale in gara e che ha ottenuto invece un totale di 78,168 (59,335 + 18,33). Ora, evase le consuete procedure delle gare pubbliche, si attende quindi l’aggiudicazione definitiva. L’appalto comprende le seguenti attività: pianificazione delle campagne pubblicitarie, acquisizione dai media degli spazi pubblicitari occorrenti sulla base della pianificazione approvata, attivazione assistenza e gestione dei prodotti di Google Ads per campagne online, verifica e reportistica su campagne. Per quanto riguarda le campagne all’estero, l’appaltatore si obbliga a garantire l’attivazione di una propria organizzazione in Germania, Polonia, Repubblica Ceca e Olanda con la possibilità di contatto diretto tra la stazione appaltante e il referente di ciascuna sede. Le sedi estere dovranno predisporre i piani di comunicazione in occasione delle campagne attivate per il mercato di rispettiva competenza. Il valore totale stimato dell’appalto, IVA esclusa, era di 13.500.000 euro per 24 mesi di cui 7,5 per l’Italia, con opzioni di rinnovo per altri 24 e possibile proroga tecnica per ulteriori 6 per 3.375.000 euro, per un totale netto, come detto, di 30.375.000 milioni. I fee previsti sono del 2% per le campagne off e online Italia, 7% per i mercati DACH, 5% per tutti gli altri europei e 8% per le campagne Google ADS. L’importo complessivo soggetto a ribasso per i primi due anni è quindi di 534.784,94 euro. La creatività è seguita attualmente da Ogilvy che, come la citata sigla di GroupM, fa parte anch’essa di WPP.