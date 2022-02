Milano-Cortina 2026: si affida a Balich Wonder Studio per le cerimonie e avvia la gara per il planning, cui seguiranno quelle creative

Il Gruppo di cui è CCO Marco Balich sta già lavorando per gli eventi del Flag Handover a Pechino, mentre la Fondazione prepara il team dei partner di comunicazione

Mentre a Pechino sono appena iniziate le Olimpiadi Invernali con la cerimonia di apertura diretta (come quella del 2008) dal cinese Zhang Yimou il noto regista di Lanterne rosse, la Fondazione Milano-Cortina 2026 prepara per il 20 febbraio, nell’ambito di quella di chiusura, la cerimonia di passaggio della bandiera olimpica (Flag Handover) dalla Cina all'Italia, ideata da Balich Wonder Studio. Si tratta di un primo evento che segna la collaborazione con il Gruppo di cui è Board Chairman e CCO Marco Balich, qui nel ruolo di Direttore Creativo affiancato da Lida Castelli in quello di Direttore Artistico, cui ne seguiranno altri – si può pensare anche le analoghe cerimonie di Olimpiadi e Paralimpiadi tricolori tra 4 anni - iniziando da quello dell’analogo Flag Handover alla fine dei Giochi Paralimpici cinesi, che inizieranno il 4 marzo e si concluderanno il 13 sempre del prossimo mese. Dello show in preparazione per il 20 – e durante il quale ci sarà anche un divertente video in cui i Governatori di Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, parleranno in cinese, ma ci saranno anche i sindaci di Milano e Cortina, Giuseppe Sala e Gianpietro Ghedina - faranno parte, oltre al giovane violinista Giovanni Andrea Zanon, anche (con bis il 13 marzo) Arisa e Malika Ayane, le due cantanti che, nella serata di mercoledì scorso del Festival di Sanremo, hanno presentato i due brani finalisti del contest avviato dalla Fondazione di cui sono A.D. Vincenzo Novari e Direttore della Comunicazione Andrea Monti per la scelta dell’inno, con possibilità da parte di tutti di esprimere la loro preferenza entro il 22 febbraio. Scelta che sarà a sua volta ufficializzata con un altro apposito evento in primavera. Questa iniziativa, che ha beneficiato del lancio da un palco come quello del Festival che farà rapidamente aumentare la già raggiunta base di 60.000 follower, è funzionale alla crescita del Fan Team delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina attraverso una strategia soprattutto digitale che sarà alimentata in queste settimane, fino all’arrivo della bandiera dei Giochi in Italia, anche con apposite attività online. In generale, comunque, la Fondazione si sta preparando a spingere sulla comunicazione individuando attraverso relative gare i relativi partner; in questo senso è già partita quella per il media, cui ne seguiranno altre per i vari aspetti creativi.