Digital Angels, Digitouch Marketing e Zenith sfidano Mindshare per l’incarico da 2,4 milioni per planning e buying del Gruppo CDP

L’incarico, della durata di 24 mesi, attualmente gestito dalla sigla di GroupM, riguarda il media di tutte le Società che fanno capo a Cassa Depositi e Prestiti

Sono Digital Angels, Digitouch Marketing e Zenith a sfidare Mindshare, che detiene attualmente l’incarico, nella gara indetta da Cassa Depositi e Prestiti per il nuovo affidamento dei servizi di pianificazione, acquisto e monitoraggio di spazi pubblicitari per il Gruppo CDP. Il valore totale stimato, IVA esclusa, dell’appalto, è di 2.450.000 euro in 24 mesi senza opzioni di rinnovo, così ripartiti: 80.000 quale importo relativo alla fee di gestione dei servizi, soggetto a ribasso; e 2.370.000 quale plafond a disposizione di CDP, non soggetto a ribasso, per l’acquisto di spazi media, inclusi i costi tecnici e di tracciamento delle campagne su canali digitali (che non potranno superare il 2,5% del relativo budget media).

Chi è CDP

CDP è una società per azioni a controllo pubblico - il Ministero dell’Economia e delle Finanze ne detiene l’82,77% del capitale - con una quota di minoranza in capo a Fondazioni di origine bancaria (15,93%) e una parte residuale di azioni proprie (1,30%). È a capo dell’omonimo Gruppo, di cui fanno parte SIMEST, CDP Equity, CDP Immobiliare, CDP Immobiliare SGR, CDP Venture Capital SGR, CDP Industria, CDP Reti e Fintecna. Inoltre, CDP, direttamente o indirettamente, è l’azionista di riferimento di alcune importanti società quotate tra cui Eni, Terna, Snam, Saipem, Fincantieri, Poste Italiane e Italgas, e non quotate. CDP catalizza risorse italiane e internazionali a supporto della crescita del sistema Italia, attraverso il finanziamento delle infrastrutture e degli investimenti degli enti pubblici e il sostegno allo sviluppo delle imprese, in particolare: è leader nel finanziamento degli investimenti della PA e favorisce lo sviluppo delle infrastrutture; è operatore centrale a sostegno del sistema imprenditoriale nazionale lungo tutto il ciclo di vita delle imprese, favorendo la nascita di start-up, la crescita delle PMI, il turnaround di aziende mature o storiche, investendo come partner di medio-lungo termine e sostenendone l’espansione attraverso l’export e l’internazionalizzazione; promuove la valorizzazione immobiliare e agisce come principale operatore italiano nel social e smart housing.

Il Piano Strategico



Il Piano di Cassa Depositi e Prestiti “Con l’Italia che cresce” approvato il 25 novembre 2021 ha individuato quattro grandi sfide da affrontare per contribuire concretamente al rilancio dell’economia italiana nel prossimo triennio: cambiamento climatico e tutela dell’ecosistema, crescita inclusiva e sostenibile, ripensamento delle filiere produttive, digitalizzazione e innovazione. A queste sfide corrispondono dieci campi di intervento per Cassa, che baserà il proprio impegno sul rispetto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo Sviluppo sostenibile, intercettando anche molte delle missioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).



La comunicazione



CDP intende realizzare una serie di iniziative di comunicazione basate su una strategia di posizionamento coerente con la mission istituzionale e con gli obiettivi del Piano. Le iniziative saranno finalizzate a: promuovere la conoscenza di attività e soluzioni di CDP dedicate a infrastrutture e pubblica amministrazione, imprese, cooperazione internazionale e finanza per lo sviluppo; strumenti finanziari di risparmio e investimento (es. emissioni obbligazionarie); stimolare l’interesse e favorire l’engagement dei diversi target, per generare traffico qualificato al sito web, alle pagine dedicate agli eventi e alle altre properties digitali del Gruppo, con l’obiettivo di approfondire le attività e soluzioni dedicate agli stakeholder e agevolare il contatto con gli specialisti delle diverse aree di business. Per le campagne pubblicitarie si prediligerà l’uso di canali di comunicazione digitali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: testate digitali (siti o portali web di quotidiani/periodici stampati), piattaforme digital (es. search engine advertising - SEA, circuiti native display), social media e canali affini; canali di comunicazione tradizionali (es. stampa, TV, radio, OOH) e unconventional potranno essere considerati per la diffusione di specifiche

iniziative di volta in volta individuate.