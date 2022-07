Caffeina è la nuova omnichannel agency di Naïma dopo la vittoria di una gara

Studierà il riposizionamento del retailer italiano di profumerie insieme alle attività di comunicazione di marketing digitale, ATL e BTL

Caffeina, Digital Native Agency, che accelera gli experience brand, annuncia che Naima, retailer italiano di profumerie con oltre 250 punti vendita, affida all’agenzia, a seguito di una consultazione, lo sviluppo della nuova piattaforma strategica e delle attività di comunicazione per il 2022. Il progetto nasce dall’obiettivo di Naïma di definire un posizionamento più rilevante ed efficace per l’insegna e per le marche, in un contesto omnicanale. Con le proprie competenze multidisciplinari, l’agenzia ha applicato il C-Frame, il framework di analisi proprietario di Caffeina, per definire il nuovo territorio di Naïma, il suo ruolo per i clienti e il mercato, la Brand Architecture e i key message. Il nuovo posizionamento vedrà la luce nelle attività di Marketing e di Comunicazione 2022 di Naïma, per le quali Caffeina ha ottenuto l’incarico come Omnichannel Agency. La comunicazione Naïma 2022 vedrà quindi la nuova linea del brand e i nuovi format di comunicazione prendere vita su molteplici touch point, che andranno a comporre il nuovo ecosistema comunicativo del Brand. Caffeina guiderà, con un team costruito ad hoc, tutte le attività on e offline.

Il commento

“Il percorso intrapreso con Naïma è rappresentativo delle potenzialità e competenze che Caffeina può offrire in un percorso realmente integrato. Partendo dall’essenza del brand, lavoreremo a quattro mani con Naïma per creare una brand experience di valore per i consumatori, una vera e propria transizione culturale verso la realizzazione di un nuovo modo di fruire la marca. Gli store ritrovano un rinnovato ruolo nella vita delle persone, al fianco di esperienze digitali che devono essere sempre più fluide e complementari al fisico. Un’altra grande soddisfazione per Caffeina: la possibilità di aiutare una grande realtà italiana del retail a sviluppare un impatto positivo per i suoi consumatori e per il mercato”, commenta Valentina Salice, Partner di Caffeina.

Credits

Domenico Manno, Executive Creative Director

Valentina Amenta, Deputy Executive Creative Director

Viola Trentin, Senior Art Director

Alessandra Oddi, Senior Copywriter

Giada Valente, assistant Art Director

Alessia Accornero, assistant Copywriter