Axel Springer sceglie Outbrain: partnership globale cross-brand per raccomandazioni di contenuti sponsorizzati

Le pubblicazioni digitali della casa editrice in Germania lavoreranno esclusivamente con la piattaforma di recommendation

Outbrain, una delle principali piattaforme di recommendation dell’open web, è stata scelta da Axel Springer, editore digitale leader in Europa, per alimentare le sue raccomandazioni di contenuti sponsorizzati (collocandosi così tra i primi dieci partner editoriali di Outbrain). Secondo l'accordo, le offerte digitali tedesche dei gruppi Bild e Welt (che inizieranno dal 30 marzo), così come B.Z., Rolling Stone, Musikexpress e Metal Hammer integreranno la tecnologia di raccomandazione di Outbrain per servire raccomandazioni personalizzate di articoli editoriali e sostenere la monetizzazione di Axel Springer con la pubblicità nativa. Business Insider Germania, finanzen.net, Politico negli USA e i media brand di Axel Springer in Spagna utilizzano già esclusivamente la tecnologia di raccomandazione di Outbrain. I fattori chiave della scelta sono stati la tecnologia contestuale della sua piattaforma nativa, che fornisce sia agli editori sia ai marketer una soluzione costruita per l'era post cookie di terze parti, e l'impegno di Outbrain nei confronti della qualità, rafforzato dall'annuncio del QualityRating lo scorso anno. Inoltre, il team regionale di vendita e di gestione degli account della piattaforma assicura una domanda ampia e costante attraverso partnership di lunga data con i principali brand e agenzie. “Come azienda di media e tecnologia, siamo impegnati a fornire ai nostri lettori e spettatori la migliore esperienza utente possibile con le informazioni che sono più rilevanti per loro”, ha commentato Peter Würtenberger, Executive Vice President, Axel Springer SE. “Grazie alla collaborazione con Outbrain, stiamo espandendo ulteriormente le possibilità di fornire agli utenti raccomandazioni personalizzate. In un ecosistema in rapida evoluzione, è un grande vantaggio per noi che l'algoritmo si basi anche sui dati contestuali degli articoli in particolare”. “Siamo entusiasti di espandere ulteriormente la nostra partnership strategica con Axel Springer e diamo un caldo benvenuto a Bild e Welt Groups e ai loro molti altri marchi di qualità nella nostra piattaforma", ha osservato Alexander Erlmeier, Managing Director International di Outbrain. “Il passaggio di questi brand in Outbrain permetterà agli inserzionisti di beneficiare di una portata massicciamente ampliata attraverso le pubblicazioni di alta qualità che ora ammonta al 92% della popolazione internet tedesca”.

Si espande la partnership strategica con Microsoft

La piattaforma di recommendation dell’open web ha anche annunciato l'espansione della sua partnership globale con la multinazionale. Outbrain è un partner di lunga data di Microsoft, attraverso integrazioni tecnologiche e pubblicitarie che abbracciano MSN, Microsoft 365, Xbox, giochi e Microsoft Bing. Il nuovo accordo comporterà un legame pluriennale con Azure per abilitare ulteriormente la rapida innovazione della piattaforma media di Outbrain. La piattaforma serve un miliardo di consumatori in tutto il mondo con oltre 10 miliardi di raccomandazioni e annunci ogni giorno, oltre 1,5 milioni di utenti coinvolti all'ora su più di 7.000 media partner. Outbrain mira ad adottare Azure per promuovere la sua espansione globale, accelerare i cicli di sviluppo e migliorare la connettività tra inserzionisti ed editori, in particolare con i partner programmatic di Outbrain. Questa partnership sosterrà l'innovazione continua di Outbrain migliorandone i già ampi dati con una ricca serie di strumenti e servizi, permettendo ai suoi clienti di incrementare i loro risultati di business. “Siamo entusiasti di espandere ulteriormente la nostra partnership strategica con Microsoft”, ha detto David Kostman, Co-CEO di Outbrain. “Condividiamo la missione di sostenere il giornalismo indipendente e l’open web. Nel corso dell'ultimo decennio, abbiamo lavorato insieme per servire editori e inserzionisti con soluzioni di alta qualità in tutto il mondo. Estendere la nostra partnership con Microsoft consoliderà il rapporto tra le nostre aziende”.