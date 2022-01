2MuchTV, un 2021 a +30%, un 2022 che punta alla conferma

L’agenzia creativa, specializzata nell’ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione digitali integrate e talent management, prepara una serie di novità, tra progetti, partnership e organizzazione aziendale. Le parole di Fabio Betti, Founder & Managing Director

È stato un anno, il 2021 appena trascorso, ricco di sfide e risultati per 2MuchTv, agenzia creativa specializzata nell’ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione digitali integrate e talent management. I presupposti non erano stati tra i più favorevoli e la prima esigenza era quella di superare l’inevitabile rallentamento registrato nel 2020 dovuto alla pandemia e riportare la curva di crescita ai livelli pre-covid. Il risultato è stato pienamente raggiunto, come dimostra l’aumento del fatturato, cresciuto del 30% rispetto al 2019. Traguardo ottenuto grazie agli oltre 400 progetti ideati, sviluppati e gestiti dal team dell’agenzia: campagne di influencer marketing, progetti digital e produzione di branded content in diverse categorie merceologiche, food, entertainment, fashion & beauty, telco e retail. Tra i clienti, brand importanti quali Adidas, che ha recentemente rinnovato una partnership strategica annuale, Rovagnati, che ha scelto 2MuchTV come partner per il lancio della campagna natalizia, Netflix, Disney e TikToK.

I progetti per i brand

Tra i più recenti progetti di successo, la campagna multicanale sviluppata per Quandoo, piattaforma di prenotazione online di ristoranti presente in diversi Paesi. Il team di 2MuchTV ha ideato l'intera strategia di comunicazione, integrando tutte le competenze e lavorando a 360°: dalla creazione dello spot televisivo, alla creatività, alla pianificazione digital e OOH, a cui si aggiunge una strategia di influencer marketing globale. Ma la vera sfida è stata quella di realizzare tutto questo per quattro diversi paesi: Italia, Austria, Germania e Singapore. Altro tassello importante: la collaborazione con Perfetti Van Melle/Selection con cui 2MuchTV ha chiuso un accordo per la creazione di branded content per Big Babol e Chupa Chups, realizzati con alcuni dei più famosi talent e youtuber del mondo kids.

I talent

A oggi la società lavora con più di 50 talent, tra cui Sespo, Gianmarco Zagato, Kiro Ebra, Federico Felletti, IlVostroCaroDexter, Leonardo Barili e Federica Cesarini, Oro Olimpico a Tokyo nel Canottaggio. L'obiettivo per il nuovo anno è l’ampliamento e la diversificazione del proprio roster: i recenti ingressi di Lorella Cuccarini e degli artisti Urban Theory dimostrano la volontà di 2MuchTV di aprirsi a pubblici differenti e internazionali. In corso, in questi giorni, anche la chiusura di una partnership strategica per offrire ai talent servizi di Multi Channel Network, con il conseguente ampliamento dell’offerta per i clienti.

La riorganizzazione

Un’attività costante che ha portato 2MuchTV a ripensare alla propria organizzazione aziendale, strutturando l'agenzia in precisi dipartimenti, con competenze e referenti diversi: la divisione Sales, a cui fa capo Simona Capoferri, la divisione digital, con Paolo Brera, la divisione creativa, diretta da Bruno Betti, la business unit talent management, gestita da Claudio Maggioni e la unit 2MuchSport, seguita da Giacomo Gagliani e Vittorio Bianco. Alla guida di 2MuchTV, che oggi conta oltre 30 collaboratori, oltre a Betti, Andrea Milani, Chief Operating Officer & Project Manager Director.

Velocità crossmediale

Viste le premesse e il raggiungimento di determinati risultati, l’abbrivo dell’anno nuovo per Fabio Betti, Founder & Managing Director dell’agenzia, non può che essere carico di ottimismo e progetti.

Cosa ha significato il 2021 per 2MuchTv?

«Un anno fa, di questi tempi, avrei sperato di pareggiare i risultati ottenuti nel 2019, ma la stagione si è rivelata un concentrato di sorprese, operatività e successi. Tutto ha funzionato alla perfezione, specialmente sul fronte dei progetti speciali e in ambito internazionale. Questi risultati confermano che l’approccio in house funziona. Siamo l’unica agenzia creativa ad offrire la totalità dei servizi necessari alla gestione di una campagna di influencer marketing, dal talent management, alla content production, dalla digital strategy fino all’ideazione e produzione di eventi, sviluppati da team interni di professionisti, con notevole risparmio di tempo e costi per i clienti».

Quali settori prediligete?

«Ci piace metterci in gioco, siamo pronti a misurarci con tutto. Ma se volessimo fare una piccola graduatoria, allora il food e il fashion& beauty risulterebbero i segmenti di lavoro principali. Alle varie realtà dei settori con cui operiamo offriamo spesso una strategia full service, tra digital, tv, OOH, pianificazione. Un fattore molto importante è la credibilità che abbiamo conquistato e la conseguente fiducia riposta in noi da grandi marchi: lavoriamo con Disney dal 2010, con Coca-Cola dal 2014, recentemente abbiamo rinnovato il contratto influencer conAdidas».

Che cosa invece andrebbe migliorato?

«Fino al 2019 il 30% del nostro business era basato sugli eventi, settore azzerato dalla pandemia. Oggi può capitare che ci vengano offerti progetti per così dire last minute, ma sono quelli grandi, a lungo termine che spostano realmente le cose. Siamo però ancora in un momento in cui difficilmente un marchio investe dei grossi budget sul campo».

Perché i clienti decidono di chiamarvi?

«Per il nostro elemento distintivo: la velocità cross mediale, mettere a punto una strategia cross canale nell’immediato senza attese mensili».

Capitolo influencer marketing, quanto pesa?

«L’agenzia è nata nel 2010, dal 2014 abbiamo cominciato a operare nel campo dell’influencer marketing. Si tratta di un mercato che raddoppia di anno e in anno ed è il fattore trainante del nostro business. Ma non abbiamo certo abbandonato le altre anime dell’agenzia. Ci distinguiamo per il nostro know how digitale, per la capacità di ottimizzare i processi di automazione, di misurare in automatico kpi e risultati».

In quali territori vi piacerebbe approdare?

«Non vorremmo tanto espanderci in altri settori, quanto piuttosto confermare i nostri avamposti, grazie anche ai nuovi ingressi di Federica Cesarini e Lorella Cuccarini. Il mercato dell’influencer marketing è difficile da verticalizzare, puntiamo a migliorare l’orizzontalizzazione».

Avete riorganizzato la struttura, quali figure state cercando?

«Implementeremo nel sales, nel digital e nell’influencer management».

Ci sono all’orizzonte dei trend che potrebbero rivoluzionare il mercato?

«L’AI-shopping: il mercato del digitale va sempre più verso la performance e quindi la conseguente conversione. Ma sarà sempre più importante l’empatia con gli influencer, però corroborata dai dati. C’è poi il discorso degli NFT, un ambito legato soprattutto allo sport, che con il tempo attecchirà anche nel segmento influencer».

Avete già delle previsioni di chiusura per il 2022?

«Guardando al nuovo anno, i clienti, i progetti e i talent rappresentati sono in costante crescita. 2MuchTV si pone quindi come obiettivo un incremento del fatturato del 30%, da raggiungere grazie all’ideazione e alla realizzazione di nuovi progetti sempre più internazionali e integrati, campagne digital, eventi in presenza e integrazione di nuovi servizi. Proprio in questa direzione si colloca la partnership con Inflead, la piattaforma tecnologica di Influencer Marketing Intelligence che permetterà di offrire a partner e clienti le migliori soluzioni per la scelta e l’attuazione delle strategie di influencer marketing. Un piano di sviluppo ambizioso che prevede il lancio della piattaforma anche all'estero».