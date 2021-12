Torino Film Industry sceglie WYTH per i tre eventi dedicati ai professionisti dell’audiovisivo

La quarta edizione ibrida di Torino Film Industry si è svolta live dal 26 novembre al 4 dicembre e, sulla base degli ottimi riscontri della passata edizione digitale, sarà online fino a domani

WYTH, suite di prodotti digitali fondata nel 2020 da Samuele Franzini e Mattia Bloise, sigla una partnership con Torino Film Industry per tre eventi dedicati ai professionisti dell’audiovisivo, di scena dal 26 novembre al 10 dicembre. La piattaforma di innovazione di qualità è nata con l’obiettivo di rendere possibili relazioni sia in modalità fisica che digitale, valorizzando sia il singolo evento che la partecipazione individuale. Sono diversi gli appuntamenti del settore cinematografico che WYTH ha supportato dalla sua nascita, offrendo i suoi servizi per facilitare il networking tra gli iscritti: è stata scelta infatti da Locarno Film Festival e Vision du Réel in Svizzera, DocLisboa in Portogallo, Human Rights Film Festival in Germania e altri, arrivando in Italia per essere parte del grande progetto del territorio piemontese.

Interazione umana anche in chiave digital

TFI Torino Film Industry è un progetto di Film Commission Torino Piemonte che comprende tre importanti eventi: i Production Days organizzati dalla stessa FCTP, il TFL Meeting Event organizzato dal TorinoFilmLab del Museo Nazionale del Cinema e la 6° edizione del Torino Short Film Market organizzata dal Centro Nazionale del Cortometraggio. Per rendere più semplice agli utenti usufruire online di tutti i contenuti e non solo, TFI ha scelto di collaborare con WYTH, per una location virtuale completamente personalizzata ad hoc per i singoli eventi. "Siamo molto orgogliosi di essere stati scelti per supportare un evento così importante, significativo e strategico per il settore cinematografico in Italia - spiega Samuele Franzini, CEO e Founder di WYTH -. Siamo nati con l'obiettivo di unire esperienze fisiche e digitali in modo ibrido, allo scopo di creare comunità private e favorire l’interazione umana anche in contesti principalmente digitali e siamo fieri di poter applicare queste potenzialità alla quarta edizione di Torino Film Industry, agevolando il networking ai tanti professionisti che parteciperanno”.

In contatto

I principali punti di forza di WYTH sono la sua scalabilità, la modularità, il pricing flessibile e un design completamente personalizzabile, adattandosi in questo modo alle diverse esigenze degli eventi di Torino Film Industry in cui WYTH sarà utilizzata. Una volta registrati a un evento, gli utenti hanno la possibilità di accedere alla piattaforma (in questo caso online.torinofilmindustry.it) e, grazie a WYTH badges, come in un evento fisico, hanno la possibilità di accedere o meno a determinate aree della piattaforma. Sulla online.torinofilmindustry.it, oltre ad accedere ai tre singoli eventi, i partecipanti potranno utilizzare le tre aree comuni: un Info Point con comunicazioni generali sugli eventi; una Plaza, TFI Network, dove gli accreditati possano incontrarsi e svolgere attività di networking e dove, grazie ai due algoritmi di matchmaking proprietari, troveranno le 150 persone più affini a loro per interessi, e dove potranno consultare la loro agenda, decidere se prenotare un incontro singolo o di gruppo e iniziare a chattare o videochiamare gli altri iscritti all’evento; una Press Room. WYTH, infatti, si distingue dalle altre piattaforme per le funzionalità che danno importanza allo scambio continuo e alla relazione interpersonale. Per questo per registrarsi alla piattaforma, oltre all’inserimento dei dati personali, è necessario inserire i propri interessi: in questo modo le persone con interessi simili avranno più possibilità di entrare in contatto, condividere informazioni, partecipare agli stessi eventi.