SoloSuTwitter2021: un anno su Twitter

Quali sono stati i tweet più popolari del 2021? Chi si è aggiudicato i primi posti? Quali gli argomenti più dibattuti? Il report globale del social accorre in nostro aiuto

Un altro anno è passato e Twitter pubblica la sua analisi annuale delle conversazioni sulla piattaforma, a livello mondiale ma anche in Italia. Dai Måneskin fino alle vittorie sportive agli Europei e alle Olimpiadi, dal dibattito sul green pass ai commenti sui principali film della stagione, quest’anno gli italiani si sono ritrovati su Twitter per scoprire e commentare gli ultimi aggiornamenti in diretta, partecipare alla conversazione pubblica e relazionarsi con le community di tutto il mondo. I dati fanno riferimento al periodo 1 gennaio 2021 - 15 novembre 2021.

Attualità

Il tweet che ha ricevuto più like e retweet da parte degli italiani è stato pubblicato da Fedez in occasione della sua partecipazione al Concerto del Primo Maggio Rai: https://twitter.com/Fedez/status/1388597928177160201. Segue nella top 10 - sia per numero di like sia di retweet - un cinguettio ironico pubblicato dallo stesso account di Twitter il 4 ottobre, in concomitanza del down che ha colpito tutte le principali piattaforme di social networking, facendo in modo che buona parte degli utenti si ritrovasse proprio su Twitter:(https://twitter.com/twitter/status/1445078208190291973). Nella categoria dei tweet che hanno ricevuto più like rientra anche la politica. L’annuncio con cui l’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte manifesta il proprio sostegno a Fedez per il caso legato al Concerto del Primo Maggio è il contenuto di politica interna più apprezzato dagli italiani (https://twitter.com/GiuseppeConteIT/status/1388787982946164736). Sul fronte della politica estera, invece, trionfa il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel giorno del proprio insediamento alla Casa Bianca (https://twitter.com/JoeBiden/status/1351897267666608129). Tra i contenuti più apprezzati dagli utenti di Twitter si trovano anche l’emozionante annuncio di Cecilia Strada circa la morte del padre Gino, il medico fondatore dell’associazione umanitaria Emergency (https://twitter.com/cecilia_strada/status/1426161089838989312), e quello pubblicato dalla Nasa contenente la prima foto scattata su Marte dalla sonda Perseverance (https://twitter.com/NASAPersevere/status/1362507436611956736). Chiude la sezione di attualità la pandemia da Covid19, che nel 2021 è stata ancora protagonista delle conversazioni su Twitter. Quest’anno gli utenti hanno dibattuto non solo dell’andamento dell’epidemia in Italia con l’hashtag #covid19, ma anche delle novità legate ai vaccini, come il #greenpass (https://twitter.com/lefrasidiosho/status/1433008897929924610). In ambito politico, invece, anche su Twitter ha tenuto banco la discussione sul #ddlzan, la legge dedicata ai diritti della comunità LGBT+ e al contrasto delle discriminazioni di genere bocciata dal voto del Senato a fine ottobre (https://twitter.com/imicnar/status/1453786380530761736)

Musica

La musica è stato uno dei temi più dibattuti dagli italiani nel 2021. A livello generale, anche quest’anno si sottolinea l’importanza rivestita in termini di engagement dal K-Pop, trainato dalla band sudcoreana BTS (https://twitter.com/BTS_twt/status/1421818176485007363), e dai contenuti pubblicati dagli ex membri degli One Direction (https://twitter.com/Harry_Styles/status/1356424619960410112). Ma il vero fenomeno musicale italiano del 2021 sono stati i Måneskin, la band romana che a febbraio ha trionfato al Festival di Sanremo e, a maggio, all’Eurovision Song Contest; alcuni dei loro tweet sono stati tra i più apprezzati e retwittati sulla piattaforma (https://twitter.com/thisismaneskin/status/1368374918560313345). Sempre in ambito musicale, Fedez si conferma uno degli influencer italiani più attivi su Twitter, affermandosi come primo tra i cantanti italiani più citati su Twitter. Tra i suoi contenuti più apprezzati, il tweet pubblicato in occasione della nascita della figlia Vittoria (https://twitter.com/Fedez/status/1374324859640156162) e quello per celebrare sia la vittoria dei Måneskin a Sanremo sia il suo secondo posto conquistato insieme alla cantante Francesca Michielin (https://twitter.com/Fedez/status/1368375313336516610).

Tv e intrattenimento

La tv è la grande protagonista nella classifica degli hashtag più usati su Twitter nel 2021. Nella top 10, infatti, ben sei hashtag si riferiscono a programmi televisivi che, insieme allo sport, si confermano una delle occasioni preferite dagli italiani per unirsi alla conversazione sulla piattaforma e commentare un evento in diretta. Con #tzvip e #gfvip rispettivamente in prima e seconda posizione, il Grande Fratello Vip e il suo vincitore Tommaso Zorzi si confermano i fenomeni televisivi più twittati (https://twitter.com/card_irene_/status/1366775478548389893), seguiti da #amici20, #prelemi (https://twitter.com/enkelad0s/status/1445139640260997125 ), l’hashtag legato alla coppia tra Giulia Salemi e Pier Paolo Petrelli nata proprio durante il GF Vip, e l’intramontabile #sanremo2021 (https://twitter.com/fede_valfre/status/1368315875384827905). Uno dei tweet più apprezzati è di @trash_italiano, community molto attiva anche su Twitter grazie alla pubblicazione di meme e contenuti divertenti relativi al mondo dell’intrattenimento televisivo e non solo: https://twitter.com/trash_italiano/status/1437725083284430852.

Sport

In un 2021 caratterizzato da grandi trionfi da parte degli atleti italiani, la storia sportiva più ritwittata non riguarda né le vittorie nell’atletica a Tokyo 2020 né la conquista degli Europei da parte della Nazionale di calcio, bensì la medaglia d’argento vinta da Vanessa Ferrari, la stella della ginnastica artistica italiana che ha finalmente coronato il sogno di conquistare un piazzamento sul podio alle Olimpiadi: https://twitter.com/ItaliaTeam_it/status/1422129928238080001 ma anche https://twitter.com/ferrarivany/status/1422149607476314113. Due tweet celebrativi hanno poi conquistato gli utenti di Twitter: il primo pubblicato dall’account ufficiale della FIGC per la vittoria della Nazionale di calcio a #Euro2020 (https://twitter.com/Azzurri/status/1414342246586101760); il secondo, invece, siglato dal Coni nell’entusiasmo per l’oro olimpico conquistato nella staffetta 4x100 a #Tokyo2020 da Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu. (https://twitter.com/ItaliaTeam_it/status/1423644082782433295). Nella categoria delle prime 50 persone più commentate su Twitter, per il mondo dello sport il primo è l’ex attaccante dell’Inter Romelu Lukaku (https://twitter.com/nonleggerlo/status/1403792930247168005), seguito dai neo-acquisti del Paris Saint-Germain Lionel Messi (https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1425183598978686984) e Gianluigi Donnarumma Tra gli atleti italiani spiccano, inoltre, alcuni dei protagonisti della Nazionale di calcio che ha trionfato a #Euro2020, come Giorgio Chiellini, Nicolò Barella, Leonardo Bonucci e Manuel Locatelli (https://twitter.com/AleAntinelli/status/1414350226366869515).

Cinema

Nell’anno che ha visto l’alternarsi di titoli usciti sulle principali piattaforme di streaming e la ripresa graduale delle proiezioni in sala, il film più discusso su Twitter in Italia è “Jack Snyder’s Justice League”, versione uncut del titolo uscito nel 2017 affiliato ai personaggi creati da DC Comics (https://twitter.com/leefjacksonn/status/1374075393968275456). Al secondo posto, si classifica “Spider-Man: No Way Home”, l’ultimo capitolo della saga dell’omonimo personaggio di Marvel Comics diretto da Jon Watts che uscirà nelle sale il prossimo 15 dicembre (https://twitter.com/ah_okay_/status/1430601434589016064). Terza piazza occupata ancora dall’universo Marvel con “Black Widow”, il film che vede Scarlett Johansson nei panni di Natasha Romanoff e che costituisce il seguito di “Captain America: Civil War”, uscito nelle sale nel 2016 (https://twitter.com/porcopietro/status/1458345957347766272). Ai piedi del podio nuovamente i supereroi di Marvel con “Eternals”, diretto dalla regista premio Oscar Chloé Zhao. Al quinto posto si classifica “Dune”, pellicola diretta da Denis Villeneuve e con protagonista, tra gli altri, Timothée Chalamet (https://twitter.com/_amantedelcine_/status/1450190159354474496). Sesta piazza per “House of Gucci”, il film che ripercorre le vicende della famiglia Gucci con protagonisti Lady Gaga e Adam Driver (https://twitter.com/amaricord/status/1459612120409116672). In classifica rientra anche il film di Luca Guadagnino “Call Me By Your Name”, al centro delle maratone di re-watching anche sull’onda del successo riscontrato quest’anno dall’attore protagonista, Timothée Chalamet.