RTL AdConnect: gli italiani desiderano festeggiare al meglio il Natale 2021

Quasi due terzi degli italiani e degli inglesi stanno pianificando di intensificare i festeggiamenti natalizi quest'anno, per compensare le limitazioni anti Covid e la parziale "cancellazione" delle festività dello scorso anno. È quanto emerge da uno studio sull’atteggiamento degli europei rispetto al Natale, condotto dalla sales house RTL AdConnect, in collaborazione con Sociovision. Il sondaggio, condotto su 1.000 adulti in UK, Francia, Germania e Italia ha rilevato che circa il 62% di italiani e inglesi vorrebbe festeggiare il Natale 2021 "molto più che negli anni precedenti". Al contempo, il 62% degli italiani ha dichiarato di voler cogliere l'occasione per fare lo shopping di cui è stato privato negli ultimi mesi. Lo studio definisce questo atteggiamento revenge spending.

Differenze culturali

Quasi un quarto degli intervistati europei - il 22% - ha dichiarato di voler spendere di più per Natale quest'anno che non negli anni passati. Gli inglesi sono in Europa i più accaniti fan del Natale, con il 76% degli intervistati che concordano sul fatto che il Natale 2021 "sarà meraviglioso", contro il 67% degli italiani, il 61% dei francesi e solo il 51% dei tedeschi. Per gli inglesi, il fattore principale per creare un'atmosfera natalizia è la tv, con spettacoli come "Britain's Got Talent Christmas Special", “Gordon, Gino and Fred Desperately Seeking Santa” and “How To Spend It Well At Christmas” che ricevono menzioni speciali in questo senso. Circa il 79% degli italiani afferma di amare i regali di Natale e quasi la metà degli europei scrive un elenco dettagliato o lascia suggerimenti ai propri cari sui regali che desidera. I regali più popolari in tutta Europa sono i dispositivi tecnologici, seguiti da moda, bellezza, esperienze e buoni spesa. Oltre un quinto degli inglesi e dei tedeschi acquista molti regali prima della fine dell'estate e circa un quarto inizia a fare le liste di Natale prima dell'inizio dell'autunno. In Italia, più della metà (52%) inizia a fare la lista a novembre-dicembre e l'82% fa gli acquisti natalizi nello stesso periodo. Circa il 7% acquista i regali durante i saldi estivi e il 30% in occasione del Black Friday.

In Italia il 34% acquista i regali online, il 13% nei negozi e il 28% in entrambi i modi. Tra gli europei, il 42% trae ispirazione per i propri acquisti di Natale dalla pubblicità, mentre il 19% sui siti Web dei diversi brand. Questo mette in evidenza l'importanza di avere un sito Web ben curato ed ottimizzato sul periodo natalizio. Stendendo la propria lista di Natale, il 30% degli italiani dichiara esattamente la marca che desidera. E il 57% afferma di preferire prodotti di grandi marche piuttosto che prodotti unbranded. Il 56% degli italiani dichiara di preferire i prodotti made in Italy come regalo, con il 19% a favore dei prodotti made in Europe. Inoltre il 19% regalerà prodotti fatti in casa. Le persone stanno diventando anche più favorevoli ai regali di seconda mano, con il 29% degli inglesi che preferirebbe qualcosa di usato, contro il 39%, che continua a prediligere i prodotti nuovi. In Italia solo il 15% dice che non gli dispiacerebbe e/o preferirebbe qualcosa di usato, mentre il 52% rimane dell’idea che qualcosa di nuovo sarebbe meglio.

L’opportunità sotto l’albero

Daniel Bischoff, CMOO di RTL AdConnect, afferma: "Il Natale è una grande opportunità per le aziende di rafforzare la connessione con i propri consumatori e aumentare le vendite. La missione di RTL AdConnect, è aiutare le aziende a comunicare nei diversi mercati europei, per raggiungere il loro pubblico nel modo più efficace. Il nostro sul Natale in Europa, rivela come i consumatori si stiano avvicinando al periodo delle feste ed è affascinante notare come le diverse tendenze, aspettative e abitudini di consumo varino di mercato in mercato". L'indagine quantitativa di RTL AdConnect è stata svolta in UK, Francia, Germania e Italia tra 1.000 adulti di età compresa tra 18 e 65 anni in ciascun paese. Il questionario della durata di dieci minuti è stato condotto online tra il 29 giugno e il 16 luglio 2021.