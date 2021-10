Ogury: Blandine Kouyaté nominata nuova Chief People Officer

La manager si occuperà della gestione delle risorse umane nel processo di crescita dell’azienda

Ogury, tra i leader mondiali nel mobile brand advertising, annuncia la nomina di Blandine Kouyaté in qualità di Chief People Officer. Nel suo ruolo, la manager si farà portavoce delle esigenze dei dipendenti con l’obiettivo di creare il miglior ambiente di lavoro possibile. Inoltre, si occuperà di definire, sempre in relazione alla gestione delle risorse umane, visione e strategia aziendale, cultura d’impresa, politiche di diversity e inclusione, oltre che la comunicazione interna dell’azienda stessa. “La solida esperienza di Blandine nel campo delle risorse umane e la sua capacità di accompagnare i dipendenti nei processi di trasformazione aziendale saranno certamente di grande aiuto in una fase di crescita come quella che stiamo vivendo”, ha dichiarato Thomas Pasquet, CEO Ogury. “La leadership di Blandine sarà fondamentale nel guidare la transizione di Ogury in qualità di leader globale nel mobile brand advertising”. Chief People Officer di Ogury. “Il settore si sta muovendo verso un digital advertising sempre più sostenibile e allo stesso tempo rende necessarie nuove dinamiche di leadership. Come imprenditrice, metterò a disposizione tutta la mia esperienza per supportare Ogury e i dipendenti nel comune percorso di crescita”, afferma Blandine Kouyaté. Francese di nascita, inizia la sua carriera nel mondo delle risorse umane ricoprendo diverse posizioni, come quella di HR Business Partner in Yahoo! EMEA, dove rimane per oltre 9 anni, gestendo fino a 1.500 persone in 10 Paesi. Successivamente è Head of HR per Betclic Group, una delle principali società di gaming online, per poi diventare Chief People Officer dell’agenzia di viaggi online eDreams ODIGEO, che guida dopo la quotazione in borsa. Nel 2015 si trasferisce in Inghilterra, dove lavora per la piattaforma di social ADV Smartly.io e Airbnb. Nel 2019, fonda Ankata ltd, azienda di coaching e HR leadership, con l’obiettivo di coniugare la gestione delle risorse umane con la passione per l’imprenditorialità.