Concessionari 4.0 e acquisto digitale: la spinta arriva da Awards di automobile.it

Per il terzo anno consecutivo si è tenuta la Dinner Awards, nel corso della quale sono stati conferiti i riconoscimenti per i progetti dei dealer distintisi per “Miglior presenza digitale”, “Miglior Progetto” e “Miglior Innovazione” nella Digital Transformation nel 2021

automobile.it, da sempre in prima linea per la digitalizzazione dei dealer in campo automotive, conferisce i riconoscimenti per i migliori progetti digitali dei concessionari partner del portale. In particolare per la terza edizione dei Dinner Awards, sono stati conferiti i premi per: Miglior Presenza Digitale, Miglior Progetto e Miglior Innovazione nella Digital Transformation, rispettivamente ritirati da Autohero, Rattix e Debona Motors. L’impegno di automobile.it non si è mai fermato, nemmeno con la pandemia, che anzi, ha reso ancora più importante l’attività di sensibilizzazione dei dealer in campo automotive verso un passaggio al digitale dei processi e della gestione del business, in un settore in cui è stato necessario rivedere profondamente le strategie di promozione e vendita alla luce delle trasformazioni portate dalla situazione nazionale e globale.

Cambio di marcia

La digitalizzazione è diventata ora più che mai una necessità imprescindibile. Come emerso già dall'indagine Covid-19 Consumer Sentiment realizzata da automobile.it l’estate scorsa, complici restrizioni e richieste di maggiore sicurezza date dalla pandemia, i clienti alla ricerca di un’automobile hanno espresso il bisogno di poter avere accesso a un percorso di acquisto digitale che limiti la presenza in store senza però abbandonare il contatto diretto con il rivenditore che, per il 56% degli intervistati, risulta un aspetto fondamentale per la conclusione dell’affare. Anche secondo l’Auto eCommerce Study, recentemente promosso da Facebook per aiutare a comprendere il comportamento dei consumatori del settore automotive, con intervista a chi negli ultimi 12 mesi ha acquistato o progettato di acquistare un'auto, emerge che, con la crescita esponenziale delle competenze digitali e una maggiore fiducia negli acquisti online, oggi, circa metà delle persone intenzionate ad acquistare un'auto nuova effettuerebbe l'intera procedura online. Proprio per questo automobile.it ha conferito questi riconoscimenti particolari in una serata di gala, i Dinner Awards, che segna il percorso conclusivo di fronte alla pausa estiva dell’automobile.it digital tour, il road show virtuale che si occupa di affrontare i temi della trasformazione digitale in campo automotive.

I riconoscimenti

In particolare la giuria di automobile.it ha premiato le seguenti tre realtà.

Migliore Presenza Digitale – Autohero: shop online che offre un’ampia selezione proprietaria di auto usate che è riuscito a creare un percorso di acquisto semplice e intuitivo interamente digitalizzato. Il processo inizia con una visita virtuale allo showroom attraverso un’esperienza immersiva. Tramite le foto dettagliate, i video ad alta qualità e una funzione di visualizzazione a 360° interna ed esterna, ogni cliente può visionare tutti i dettagli della sua futura automobile. Dopo aver acquistato il veicolo, il cliente può scegliere tra la consegna in una delle sedi di ritiro più vicine o quella a domicilio gratuita.

Miglior Progetto Web – Rattix: e-commerce di Rattix Srl, che aggrega tutte le offerte in tempo reale e in modo trasparente, consentendo all'utente di trovare facilmente l'auto dei suoi sogni. È l'evoluzione di rattiauto.com che, negli anni, è stato ottimizzato con tecnologie innovative, per garantire un'esperienza online unica e sempre nuova. Il progetto mette in campo unicità e personalizzazione e si basa su alcuni pillar fondamentali tra cui: ottimizzazione UX, fotografie professionali, integrazione con il CRM, video di presentazione auto in VDP, integrazione con WhatsApp, Rattiexperience e progetti Welovehumans, un blog automotive e un servizio concierge. Il tutto sviluppato per garantire agli utenti una user experience pratica e immersiva.

Miglior Innovazione - Debona Motors: network di concessionaria d'auto, officina e ricambi originali in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige che ha elaborato un unico metodo digitale che mantiene il contatto con il cliente in ogni tappa del percorso di acquisto, dal lead iniziale al customer care post acquisto. Sono stati predisposti infatti una serie di strumenti quali whatsapp, la video chiamata, il chatbot AI e la marketing automation che hanno consentito di rendere fluido il primo contatto con il cliente. Poi, una volta emesso il preventivo e è stata predisposta, in caso di contratto, la raccolta digitale dei documenti, la firma OTP e la gestione della pratica e della preparazione della vettura. Ma il processo continua alla consegna dell’auto quando vengono richiesti al cliente i feedback sul servizio che vengono immediatamente trasferiti ai reparti di Customer Satisfaction per monitorare il grado di soddisfazione e intervenire in caso di necessità. Il cliente viene seguito anche post vendita con azioni mirate legate ai rinnovi di garanzia, ai tagliandi o cambi gomme, alla semplice mail o telefonata per sapere se va tutto bene.