Audiens, due novità per il processo evolutivo che coprirà tutto il 2021

La tech company vara i Recipe Books, una nuova funzionalità per la propria Customer Data Platform e lancia un’applicazione per gli utenti che utilizzano Shopify. Le parole di Paolo Knippel, VP Sales Italy del gruppo

C’è aria di primavera e gli effetti si sentono anche dalle parti di Audiens, tech company attiva da tempo nei servizi di data management, struttura che consente ad aziende e agenzie media di aumentare l’efficacia degli investimenti nel programmatic impiegando segmentazioni dedicate e di qualità con i profili e il comportamento dei consumatori. Il gruppo ha infatti lanciato due novità: la prima riguarda i Recipe Books, una funzionalità per la propria Customer Data Platform; la seconda è un’applicazione per gli utenti che utilizzano Shopify. Paolo Knippel, VP Sales Italy di Audiens, ci spiega tutto nel dettaglio. “Si tratta di due elementi della roadmap di sviluppo di Audiens per garantire la massima focalizzazione sui dati e l’autonomia di utilizzo degli stessi tramite la nostra piattaforma”. “Avere a disposizione sempre più dati e soprattutto essere in grado utilizzarli nel migliore dei modi è diventata oggi una priorità per le aziende. I dati rappresentano infatti informazioni molto preziose per poter conoscere meglio i consumatori e per poter stabilire con loro relazioni sempre più strette”. Con il varo di Recipe Books viene integrata una nuova sezione nella piattaforma con suggerimenti, o meglio ricette, che possano aiutare le aziende a comprendere rapidamente i target sui quali concentrarsi, le strategie di comunicazione da attivare e i canali di marketing da utilizzare. Una nuova funzionalità strategica che permette alle aziende di meglio comprendere i propri segmenti di pubblico, ma anche le azioni migliori da intraprendere per raggiungere vari obiettivi. Le Recipe Books ampliano ulteriormente l’efficacia della Customer Data Platform di Audiens, uno strumento in grado di raccogliere dati sui clienti che interagiscono con un’azienda, creare un’immagine dettagliata e in real time dell’utente e fornire le indicazioni per una comunicazione efficace e personalizzata attraverso tutti i canali. Avere dunque un'unica vista del cliente e una Customer Data Platform (CDP) risulta strategico e la funzione delle “Recipe” consente di sfruttare al meglio questa piattaforma per massimizzare il ROI, utilizzando più recipe per coprire le varie fasi del customer journey.

Da Shopify al mondo Audiens

In casa Audiens c’è un’altra novità: è difatti presente sullo Shopify App Store un’app plug-n-play che consente di utilizzare la Customer Data Platform in modo semplice ed efficace agli utenti che utilizzano Shopify. Connettere i due marchi è strategico per ottenere i dati necessari utili per incrementare i risultati dell'attività di e-commerce: uno script intelligente infatti cattura ogni fase della customer journey e consente di migliorare il ROI delle attività di marketing. Con pochi click si possono infatti creare segmenti di pubblico di valore e attivarli in modo efficiente nelle campagne digitali basate sui dati. È cosi possibile inviare i dati dei clienti da Shopify a tutti i canali di marketing supportati da Audiens, ma anche piattaforme di marketing automation, di email marketing service o ancora piattaforme Crm e Business Intelligence Tools. Il plugin di Audiens, importando anche dati storici, cattura ogni punto di contatto, inclusi quelli legati al pagamento, carrelli abbandonati, ordini, passaggi di checkout e offre la possibilità di creare di segmenti di pubblico accurati basati sugli eventi Shopify.

E non finisce qui…

“L’aggiornamento dati in real time – continua Knippel - consente un’ottimale gestione delle strategie mirate alla riduzione del tasso di abbandono del carrello e quindi di fatturato perso, senza pertanto dover sottostare a tempi di attesa o latenza come spesso capita per molte soluzioni di Crm. È sicuramente un notevole vantaggio anche competitivo agire con prontezza erogando immediate campagne custom per stimolare il consumatore a concludere l’acquisto”. Ma Audiens non si ferma qui: “Il processo evolutivo e innovativo della nostra Customer Data Platform – conclude Knippel – vedrà l’integrazione del nostro Recency, Frequency & Monetary Value Model (RFM), che consente ai titolari dei negozi Shopify di segmentare automaticamente la loro base di clienti in gruppi idonei per le attività di marketing e comunicazione, ad esempio per la corretta creazione di un segmento VIP composto da clienti valutati da un punteggio correlato alle metriche R, F e M”.