Andrea Stillacci porta Herezie anche in Italia con uffici a Milano affidati al D.G. e nuovo socio Alessandro Venturelli

Il fondatore e CEO dell’agenzia di Parigi, che l’anno scorso è cresciuta a 9 milioni di fatturato, confida di replicarne il modello agile di successo anche in Italia con il partner già Direttore Generale della sede di Barcellona di VMLY&R

«Siamo pronti a rispondere alle incertezze che ci circondano con strade creative mai percorse prima. Siamo pronti a creare un nuovo modello per il mercato italiano». E’ cosi’ che Andrea Stillacci, CEO e fondatore di Herezie, e Alessandro Venturelli nuovo socio e Direttore Generale di Herezie Milano rispondono alla domanda sul perché aprire in Italia. Due manager italiani a tutti gli effetti ma con un importante percorso internazionale alle spalle che ha portato Andrea a lavorare prima a Londra e poi a Parigi, dove 10 anni fa ha aperto Herezie, e Alessandro ad essere prima Worldwide Operations Director in Young & Rubicam Parigi e poi Direttore Generale della sede di Barcellona di VMLY&R.

Alessandro Venturelli

Oggi Herezie annovera clienti internazionali quali Amazon Prime Video, American Express, Unilever, Del Monte, Vileda, Interbev, Histoire d'Or e una quindicina di marchi locali. Con 80 persone 20 milioni di amministrato e 9 di fatturato (in crescita anche l’anno scorso), Herezie è una realtà di rilievo nel panorama pubblicitario francese. Con al suo attivo Ori e Grand Prix vinti nei principali festival internazionali quali Cannes, Eurobest, Clio, D&AD e One Show, è l'agenzia indipendente più premiata in Francia. E ora, come detto, apre a Milano con un team dedicato già forte di una decina di collaboratori e uffici in via Dante.

Le prospettive

«Fin dal primo giorno – spiega Stillacci a DailyMedia - Herezie ha proposto un modo diverso di fare comunicazione, fatto di metodo, istinto, coraggio e amore implacabile per questo mestiere che ci ha permesso di raccontare la vita delle marche in funzione della vita delle persone. Con Alessandro e il nuovo team siamo felici che sia finalmente arrivato il momento di far continuare questa bellissima storia anche in Italia, dove replicheremo il modello agile che è la chiave del nostro successo oltralpe, con particolare focus sulle aree digitali su cui siamo decisamente forti, dall’entertainment alle social activaction e all’engagement.

L’Italia è un mercato che ha ancora forti potenzialità e dove confidiamo di stabilire fattivi rapporti di affinità e collaborazione con I clienti». Stillacci, inoltre, è Chairman di By The Network, che ha fondato insieme a Per Pedersen appena 5 mesi fa. By The Network rappresenta un modello assolutamente innovativo che ha saputo far convergere, sotto la stessa visione, le migliori agenzie indipendenti del mondo: 22 sigle, 450 creativi in 25 Paesi e, da oggi, 26 contando anche Herezie in Italia. Già attivo infine anche il sito herezie.it.

«Siamo pronti a rispondere alle incertezze che ci circondano con strade creative mai percorse prima. Siamo pronti a creare un nuovo modello per il mercato italiano». E’ cosi’ che Andrea Stillacci, CEO e fondatore di Herezie, e Alessandro Venturelli nuovo socio e Direttore Generale di Herezie Milano rispondono alla domanda sul perché aprire in Italia. Due manager italiani a tutti gli effetti ma con un importante percorso internazionale alle spalle che ha portato Andrea a lavorare prima a Londra e poi a Parigi, dove 10 anni fa ha aperto Herezie, e Alessandro ad essere prima Worldwide Operations Director in Young & Rubicam Parigi e poi Direttore Generale della sede di Barcellona di VMLY&R.

Alessandro Venturelli

Oggi Herezie annovera clienti internazionali quali Amazon Prime Video, American Express, Unilever, Del Monte, Vileda, Interbev, Histoire d'Or e una quindicina di marchi locali. Con 80 persone 20 milioni di amministrato e 9 di fatturato (in crescita anche l’anno scorso), Herezie è una realtà di rilievo nel panorama pubblicitario francese. Con al suo attivo Ori e Grand Prix vinti nei principali festival internazionali quali Cannes, Eurobest, Clio, D&AD e One Show, è l'agenzia indipendente più premiata in Francia. E ora, come detto, apre a Milano con un team dedicato già forte di una decina di collaboratori e uffici in via Dante.

Le prospettive

«Fin dal primo giorno – spiega Stillacci a DailyMedia - Herezie ha proposto un modo diverso di fare comunicazione, fatto di metodo, istinto, coraggio e amore implacabile per questo mestiere che ci ha permesso di raccontare la vita delle marche in funzione della vita delle persone. Con Alessandro e il nuovo team siamo felici che sia finalmente arrivato il momento di far continuare questa bellissima storia anche in Italia, dove replicheremo il modello agile che è la chiave del nostro successo oltralpe, con particolare focus sulle aree digitali su cui siamo decisamente forti, dall’entertainment alle social activaction e all’engagement.

L’Italia è un mercato che ha ancora forti potenzialità e dove confidiamo di stabilire fattivi rapporti di affinità e collaborazione con I clienti». Stillacci, inoltre, è Chairman di By The Network, che ha fondato insieme a Per Pedersen appena 5 mesi fa. By The Network rappresenta un modello assolutamente innovativo che ha saputo far convergere, sotto la stessa visione, le migliori agenzie indipendenti del mondo: 22 sigle, 450 creativi in 25 Paesi e, da oggi, 26 contando anche Herezie in Italia. Già attivo infine anche il sito herezie.it.