Zespri si affida dopo gara a un team integrato globale di WPP e investe oltre 3 milioni in Italia, affidati al planning di Mindshare

Sotto la guida di VMLY&R e Mindshare porterà maggiore efficienza e coerenza al brand in 53 paesi con il claim "Make Your Healthy Irresistible"

Zespri International Limited ha selezionato un team interdisciplinare di agenzie WPP come suo partner di comunicazione globale (AOR) a supporto della sua brand proposition, "Make Your Healthy Irresistible". Zespri è il marchio leader mondiale di kiwi, che lavora per conto di oltre 4.300 coltivatori in Nuova Zelanda e in tutto il mondo, con un fatturato operativo di 2,2 miliardi di dollari. In Italia l’investimento media di Zespri è superiore ai 3 milioni di euro.

Cambiare il mondo in meglio

Jiunn Shih, Chief Growth Officer di Zespri International, ha dichiarato: "In Zespri, abbiamo la missione di aiutare le persone, le comunità e l'ambiente a prosperare grazie alla bontà del kiwi. Entrando in una nuova fase del nostro viaggio con il rinnovamento del nostro marchio, abbiamo riconosciuto la necessità di collaborare con un gruppo di agenzie leader a livello mondiale che condivide i nostri valori e la nostra convinzione che un marchio con uno scopo può cambiare il mondo in meglio. Durante tutto il processo di selezione, le agenzie WPP come VMLY&R e Mindshare si sono distinte per il loro pensiero strategico, la direzione creativa e la capacità di innovazione. La cosa più importante è che siamo rimasti impressionati dal talento e dalla varietà del team che abbiamo incontrato. Sono entusiasta dell'inizio di questa partnership e non vedo l'ora di vedere l'impatto del lavoro che creeremo insieme".

Un anno di gara

Il nuovo incarico che porterà maggiore efficienza e coerenza al brand è stato deciso dopo un processo di gara durato un anno in tutto il mondo, gestito dalla società di consulenza indipendente R3 Worldwide. WPP collaborerà con Zespri per migliorare la sua proposta di mercato globale negli Stati Uniti, in Europa e in Asia-Pacifico (escluso il Giappone).

Il commento

Mark Read, CEO di WPP, ha dichiarato: "WPP condivide la convinzione di Zespri sull'importanza della fiducia nel brand. Abbiamo visto come l'attenzione alla crescita di un marchio forte e all'innovazione abbia portato a una maggiore sostenibilità per la comunità cooperativa di Zespri. Siamo entusiasti di sostenere la loro missione a livello globale, attraverso la ricca conoscenza del nostro team delle preferenze dei consumatori locali e delle migliori innovazioni di marketing".

Il team

Il team integrato di WPP comprende le competenze di VMLY&R per la leadership strategica e creativa, Mindshare per la pianificazione e l'acquisto dei media, Hogarth Worldwide per la produzione e Geometry per le esperienze commerciali. Il Co-CEO di VMLY&R Asia Tripti Lochan guiderà il team.