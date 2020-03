TBWA\Italia presenta Backslash Covid-19 special edition Coronavirus

HOME - mercato

Ogni giorno un report su dati, tendenze, iniziative di marketing e comunicazione legate alla situazione di emergenza che stiamo vivendo

TBWA\Italia presenta Backslash Covid-19 special edition. Backslash è una iniziativa editoriale del network TBWA di sincronizzazione strategica sulla cultura. Monitora costantemente i cambiamenti culturali - gli edge - al fine di individuare connessioni rilevanti ai brand e ai business dei clienti. Le marche in questo modo possono individuare insight e opportunità in base alle indicazioni sui mutamenti comportamentali a livello culturale, di consumo e di categoria. Backslash si avvale di oltre 280 Culture Spotter in più di 50 nazioni. Backslash Covid -19 special edition è il report giornaliero che ha l’obiettivo di sintetizzare e riorganizzare l’immensa mole di informazioni, campagne, opinioni, dati, iniziative, conversazioni online presenti sul web e sui social network che riguardano Covid-19 identificando insight e trovando chiavi di lettura che consentano di collocarli all’interno di fenomeni di più lungo respiro su scala globale.

Edizioni quotidiane

Il primo numero di Backslash Covid-19 è uscito ieri, raccogliendo tutto ciò che è successo nelle ultime settimane. Da oggi, nel primo pomeriggio, uscirà in edizione quotidiana con l’analisi di quanto successo nelle 24 ore precedenti. Disponibile sui social network di TBWA\Italia (FB, Twitter e Linkedin) e a questo link analisi, topic di conversazione, nuovi casi di interesse e loro performance tutti legati al momento attuale. Saranno presenti anche trigger, fenomeni che possono significare cambiamenti macro, possibili a breve e lungo termine.

Covid-19

La pandemia da Covid-19 sta gettando il mondo intero in una situazione del tutto nuova e inaspettata, costringendolo a rivedere modi di lavorare, relazioni sociali, modalità di comunicazione, priorità nelle scelte di vita. È sicuramente uno shock forte, in particolar modo per una società come quella italiana già sofferente per un decennio abbondante di mancata crescita; e come tutti gli shock rimodellerà la società, il modo di convivere e trasformerà la nostra cultura.

Il commento

“Mai come in questo momento è fondamentale per le marche e per le aziende essere in grado di sintonizzarsi con la cultura in continua evoluzione che ci circonda. TBWA ha deciso di fornire una bussola quotidianamente aggiornata per capire cosa sia rilevante, quali opportunità si possono cogliere e come mitigare i rischi”, dichiara Michael Arpini Chief Strategy and Digital Officer Gruppo TBWA\Italia.