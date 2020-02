Storylab 2020: Milano Pitch, giovani autori incontrano i grandi player dell’audiovisivo e dell’editoria

HOME - eventi

Un progetto di formazione professionale per giovani autori, che ne facilita l’incontro con le aziende di editoria, cinema e tv, realizzato da ALMED (Università Cattolica), Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti e Studio Noesis, con il sostegno di Fondazione Cariplo, Intesa Sanpaolo, Colorado Film, 3Zero2

In occasione di StoryLab 2020 - Milano Pitch 2020, 20 giovani autori lombardi hanno presentano i loro 20 progetti inediti alle maggiori aziende dell’editoria e alle più importanti case di produzione televisive e cinematografiche in Italia. L’evento, che si è svolto al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, era diviso in 4 categorie - libri per ragazzi, libri per adulti, cinema e serie tv -; progetti che potrebbero tramutarsi in libri, lungometraggi e serie di successo di domani, grazie all’incontro con i delegati delle 47 aziende del settore presenti: 3Zero2, Anele, BIM Produzione, Casanova, Cinemaundici, Colorado Film, Planeta DeAgostini, Dinamo SRL, EDI, EFFE TV, Endemol Shine, Indiana Production, Indigo, Lotus production, Lumiere & Co, Lux Vide, MareMosso, Mediaset, Movimenti Production, RAI, Red Joint Film, Sky, Studio Bozzetto &CO, Swan & Koi, Wildside, Zelig Media, ZEN Europe per TV e cinema; BAO Publishing, Battello a Vapore, Bookabook, BUR, DeAgostini Libri, Disney Publishing Worldwide, Fabbri Editori, Feltrinelli Gribaudo, Giunti, Harper Collins, Longanesi, Mondadori, Mondadori Junior, Panini Comics, Piemme, Rizzoli, Salani, Shockdom, Solferino, Sperling & Kupfer per l’editoria.

Intesa Sanpaolo

Grazie al prezioso contributo del nuovo partner Intesa Sanpaolo, sono inoltre premiati i 4 progetti vincitori di ogni sezione con il contributo di 2.000 euro ciascuno. A scegliere le opere, 4 giudici speciali: Claudio Bisio per il miglior progetto di Serie TV, Giacomo Poretti per quello del cinema, Manlio Castagna di narrativa kids e Paolo Cognetti di narrativa adulti.

Nuova tappa a marzo

L’apporto di “StoryLab” al genio creativo dei nuovi aspiranti autori proseguirà a marzo con un nuovo bando supportato da Fondazione Cariplo con in palio 37 mila euro in borse di sviluppo per cinque giovani autori di cinema e Tv dell'area lombarda, che potranno inoltre partecipare gratuitamente a settimane di formazione proposte da ALMED dell’Università Cattolica e lavorare con alcuni importanti sceneggiatori e produttori italiani e professionisti internazionali.

Una realtà in ascesa

“StoryLab è ormai una realtà concreta – afferma Armando Fumagalli (ordinario di Teoria dei linguaggi e docente di Semiotica presso l'Università Cattolica di Milanoordinario di Teoria dei linguaggi e docente di Semiotica presso l'Università Cattolica di Milano) – che cresce nei numeri, nelle relazioni e nei risultati, confermandosi un concreto supporto all’industria creativa e diventando ormai un vero distretto Culturale: al Milano Pitch, ormai diventato un appuntamento annuale fisso, siamo arrivati a ospitare 47 aziende del settore, in crescita di 13 unità rispetto al 2019; l’interesse stesso da parte degli autori è aumentato, con la presentazione di 164 progetti, a fronte dei 140 dell’anno scorso; l’ingresso di un partner importante come Intesa Sanpaolo che premia quest’anno i migliori 4 progetti di Milano Pitch 2020; la riconferma del supporto di Fondazione Cariplo per il nuovo bando che apriremo in marzo. Inoltre, se l’obiettivo primario del progetto era mettere gli autori nelle migliori condizioni per arrivare effettivamente alla produzione, possiamo già trarre un bilancio particolarmente positivo dell’esperienza del 2019: ben 6 progetti su 18 presentati al Milano Pitch sono effettivamente poi stati ‘adottati’ dalle aziende e delle case editrici e stanno per prendere forma concreta, in libreria, in tv, al cinema e su tutte le piattaforme”.

Milano

Mentre il sistema produttivo culturale italiano nel 2018 è cresciuto (+2.9% rispetto al 2017, +1,5% di occupati, con un tasso di crescita superiore rispetto al +0.9% di complessivo dell’economia, fonte: nona edizione del rapporto “Io sono cultura” realizzato da Fondazione Symbola e Unioncamere), Milano si conferma sempre più capitale della culturale italiana: “Milano, con i suoi 25.4 miliardi di Euro di volume d’affari nel sistema produttivo italiano e 365.000 addetti, conferma il proprio fondamentale ruolo nel panorama nazionale – afferma Minnie Ferrara, direttrice della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti – sottolineando ancor di più la missione e la responsabilità di una Scuola come la nostra di porsi quale anello di congiunzione tra la didattica e il mondo professionale. Quale occasione migliore di un evento come Milano Pitch 2020 per aiutare i giovani autori del cinema, dell’audiovisivo e dell’editoria a incontrare i professionisti del settore alla ricerca di nuove idee e di nuovi talenti?”.

Noesis

Sempre più stretto e importante è anche il legame fra editoria e audiovisivo, come afferma Maura Bergamaschi, titolare di Noesis, studio editoriale e factory creativa, e partner dell’evento Milano Pitch: “Noesis, con il progetto NoesisLab, investe sulle sinergie tra le diverse arti, ricercando talenti e contenuti che possano impreziosire il panorama culturale. Ci siamo interessati al progetto StoryLab e abbiamo subito proposto un coinvolgimento delle maggiori case editrici italiane, che avesse la finalità di promuovere e incrementare le sinergie tra i due mondi. Sinergie già presenti, peraltro, soprattutto negli ultimi anni: celebri i casi di adattamenti televisivi o di film nati da libri. I tempi produttivi brevi dell’industria del libro innescano un circolo virtuoso con l’audiovisivo, anche dal punto di vista degli esordienti: se un nuovo autore trova spazio nel mondo editoriale, è più facile che la sua opera venga opzionata da una casa di produzione, che può investire su un’idea già sviluppata e già conosciuta dal mercato. Le case editrici hanno risposto positivamente all’edizione 2019, incentrata sulle categorie junior e young adult, e questo interesse ci ha motivato ad ampliare il concorso alla narrativa adulti e a coinvolgere un maggior numero di aziende leader nel settore editoriale”.

I 20 progetti selezionati da Milano Pitch:

CINEMA:

– Leone, di Vincenzo Cardona

– Giovannino Guareschi: un umorista nel lager, di Claudio Benedetti e Cecilia Leardini

– The Wizard of Fake, di Mattia De Marco, Stefano Etter, Giovanni Greggio

– Nessuno è salvo, di Alice Penserini

– La corsa dell’elefante, di Antonello Schioppa

SERIE TV:

– Byzantium is me, di Sergio Basso

– Fuori dal buio, di Elisa Zagaria e Marcello Ubertone

– Lo schema, di Filippo Mazzotti e Paolo Bernardelli

– Heka, creato da Alberto Longo, Gaia Zavoli e Anita Verona

– The Kilpin Project, di Cecilia Gragnani e Paul Davidson

LIBRI PER RAGAZZI:

– Daniel Ghost e le anime erranti, di Nicola Lucchi

– Ti sento, di Valentina Torchia

– Mors tua, vita mea, di Erica Gallesi

– Storia di un giovane drago, di Gianni Bonetti

LIBRI PER ADULTI:

– Il viaggio in Paradiso, di Beniamino Rosa

– L’educazione sentimentale di un cretino, di Nelson Nazzicari

– La crisalide e la farfalla, di Gerardo Innarella

– Sia benedetto il frutto, di Giulia Seri

– Superclassica, di Luca Viti

– La mia vita come un insieme di risvegli, graphic novel di Giulia Scotti