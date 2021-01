Social commerce, una nuova visione del successo, autenticità, sonic branding

Le previsioni di Stuart Flint, Head of Global Business Solutions for Europe, TikTok per il 2021

“Il 2021 segnerà una svolta tanto per i brand quanto per gli esperti di marketing: i prossimi dodici mesi definiranno la nuova realtà in base al modo in cui le economie e i cittadini supereranno gli impatti globali del 2020. Non potremo semplicemente tornare alla situazione pre-Covid e non potrà farlo neanche chi si occupa di marketing.” Con queste parole Stuart Flint, Head of Global Business Solutions for Europe, TikTok ha accolto il nuovo anno che, a proseguimento dei successi creativi dei brand che hanno utilizzato la piattaforma nel 2020, si appresta a essere un momento di cambiamento e svolta importante.

La scommessa in quattro punti

In un ambiente digital-first competitivo, sarà essenziale l’esigenza di farsi notare grazie a una ‘personalità di marca’ distintiva, oltre a una capacità di coinvolgere i potenziali clienti in conversazioni autentiche. Un cambiamento già messo in atto, nell’anno appena conclusosi, da parte di aziende di ogni dimensione, che hanno utilizzato TikTok e la community dei creator per cambiare il modo in cui comunicano con i clienti. E, per il 2021, Flint ha scommesso su quattro importanti ambiti: social commerce, una nuova visione che considera le creazioni e non solo le visualizzazioni, autenticità, sonic branding. Su questi punti, il manager ritiene che brand e professionisti del marketing dovranno puntare per avere successo nel corso dell’anno.

• Social commerce. Un settore entusiasmante e sempre più importante per le organizzazioni di ogni genere, dalle grandi multinazionali alle Pmi in crescita. “Abbiamo già aiutato aziende del calibro di Balenciaga a lanciare campagne shoppable di successo su TikTok e, appena alcuni mesi fa, abbiamo presentato la partnership globale con Shopify, lanciata negli USA a ottobre e in arrivo sui mercati europei a inizio 2021. Grazie agli elevati livelli di engagement degli utenti su TikTok, stiamo aiutando milioni di aziende a spingere le vendite raggiungendo nuovi pubblici. Nel 2021 ci concentreremo molto su questo aspetto, per il quale stiamo già vedendo una grande richiesta da parte dei brand come dei creator. In particolare, mi aspetto che quest’area diventi sempre più importante per le piccole imprese”.

• Nuova visione del successo. “Stiamo andando verso una situazione in cui le ‘creazioni’ diventeranno una metrica altrettanto importante per le aziende quanto lo sono oggi le ‘visualizzazioni’. Da molto tempo discutiamo del fatto che, per un marchio consumer, l’engagement è un fattore bidirezionale, ma nella pratica lo stiamo vedendo davvero soltanto adesso, grazie a strumenti come le Hashtag Challenge e i Branded Effect. Conteggiare le ‘visualizzazioni’ rimarrà un punto fermo per misurare l’efficacia di alcune campagne, ma stiamo già vedendo una maggiore enfasi sulle ‘creazioni’ come modo per valutarne l’impatto. Questi tipi di metriche sono un segnale di engagement sincero, perché implicano che gli utenti sono spinti ad attivarsi per il brand al punto di diventare essi stessi creator della campagna”.

• Autenticità. Consiste non solo nell’avere una personalità di marca, ma anche nel non avere timore di mostrarla. Non si tratta più di avere una comunicazione curata nei minimi dettagli, quanto di introdurre un tono di voce personale, a cui le audience siano sensibili. “Su TikTok stiamo assistendo a un enorme aumento di utenti che condividono le loro esperienze di vita autentica: un antidoto allo stereotipo della ‘vita perfetta’, che orienterà le decisioni sulla produzione di contenuti nei prossimi anni”.

• Crescita esponenziale del sonic branding. Oggi, per una marca, oltre all’immagine è importante anche il sound, la sonorità. Dopo anni in cui si creavano inserzioni per ambienti senza suono, il 2020 ha dimostrato che esiste senz’altro una domanda di storytelling immersivo, a tutto schermo e sound-on. “Su TikTok, abbiamo visto alcune delle campagne di maggior successo valorizzare la potenza della musica e del suono per entrare in relazione con il pubblico e mettere in mostra la loro personalità di marca. Per esempio, la #AySauceChallenge di ASOS, una magistrale lezione di creatività rafforzata da una colonna sonora su misura, che ha elevato il livello della campagna e ha permesso al brand e fare la differenza in un ambiente e-commerce competitivo. Inoltre, parlando di sonic branding, non si può non citare Just Eat che ha raccontato attraverso il suono la storia della marca su tutte le piattaforme, compresa la nostra. L’importanza del sound per le marche è in continua crescita e continuerà a esserlo anche nel 2021”.

Il 2020 in sintesi

Il 2020 per TikTok For Business, il marchio che identifica la piattaforma globale che ospita tutte le soluzioni di marketing attuali e future per i brand, si è concluso con la celebrazione della creatività dei brand, ripercorrendo un anno ha segnato una nuova modalità di fare annunci pubblicitari e che, nel corso dei mesi, si è arricchito con TikTok Creator Marketplace – luogo virtuale in cui incontrare e mettersi in contatto con i creator – e con l’arrivo TikTok Hub per le Pmi, che ha messo a disposizione delle piccole e medie imprese europee e italiane consigli e soluzioni semplici da usare e cost-effective per aiutarle ad attrare nuovi consumatori e iniziare ad attivarsi su larga scala.