Si avvicina Netcomm Forum Live: il 6 e 7 maggio una nuova esperienza di “digital business”

Autore: Redazione - 17/04/2020

Gli ADCI Awards e IF! che li celebra si faranno a novembre, anche se ancora non si sa se fisici o “virtuali”. Gitto e Nenna: «Contributo alla serenità»

Le “valutazioni” che, come preannunciato a DailyMedia il 7 aprile dal suo Presidente Vicky Gitto, l’Art Directors Club Italiano avrebbe fatto sulla fattibilità dell’edizione 2020 degli ADCI Awards, hanno avuto un esito incoraggiante e propositivo non solo per la community dei creativi ma, anche per tutta la industry, anch’essa in questo momento fortemente penalizzata dagli effetti del coronavirus. Il Club ha infatti annunciato, prima con un video dello stesso Gitto e ieri con un comunicato, che conferma le attività e gli appuntamenti in programma per il 2020, rispettando tutte le norme di sicurezza sanitaria del momento: ADCI Awards compresi. È quanto deciso dal Consiglio Direttivo dell’organismo riunitosi in sede straordinaria, rigorosamente online. Messaggio di continuità «Un messaggio di continuità ai nostri soci e di supporto e vicinanza a tutta la comunità creativa - spiega Gitto – soprattutto ai giovani, che in questo delicato momento potrebbero essere tra le categorie più a rischio. Stiamo programmando progetti e attività di aggiornamento e formazione, nonché incontri e contest dedicati. Questo per dare ai nostri giovani talenti le possibilità e gli strumenti utili per inserirsi e affrontare il mondo del lavoro una volta che l’emergenza sarà rientrata». Confermati quindi gli ADCI Awards, che dal 1985 sono il punto di riferimento per la creatività e la qualità nella comunicazione pubblicitaria in Italia, le cui iscrizioni saranno aperte come di consueto per poi concludersi entro novembre con la premiazione. «Confermo anche la nostra intenzione di realizzare con UNA anche l’edizione di quest’anno di IF!, di cui gli Awards sono una componente importante, anche se è ancora da definire se il Premio avverrà come sempre nella giornata finale dell’Italian Festival e con quali modalità. Salvo diverse indicazioni, da valutare in base alla situazione sanitaria che ci sarà tra ottobre e novembre e alle normative governative vigenti, resta solo da capire infatti se il Festival e quindi anche la premiazione degli ADCI Awards saranno fisici o virtuali, e in quale sede. Anche se ci aspettiamo meno iscrizioni in ragione della spending review annunciata anche sul fronte dei Premi dai principali Gruppi di comunicazione, in ogni caso crediamo sia più costruttivo dare un segno di continuità piuttosto che lasciare un vuoto nella storia del nostro percorso». Oltre a questo, il Club attuerà anche agevolazioni per le iscrizioni e per i rinnovi all’organismo che rimarranno aperti fino a fine anno con i vantaggi dell’early bird, e implementerà altri progetti e webinar anche in lingua inglese. Edizione “forte” Decisamente contento di queste decisioni è anche Emanuele Nenna: «Siamo in costante contatto con l’ADCI e speravamo in una scelta di continuità – dice il Presidente di UNA -: IF! quindi si farà di certo, anche se il Comitato Organizzatore congiunto sta studiando tutte le possibili modalità in cui si svolgerà. Di sicuro però non sarà meno forte, interessante e coinvolgente delle precedenti edizioni».