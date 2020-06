San Benedetto torna on air con la campagna di The Beef “My Secret” con Cindy Crawford e porta a 20 milioni il budget 2021

HOME - campagne

Il Gruppo di cui è D.M. Vincenzo Tundo presenta con planning di Media Club 6 spot e annunci stampa che copriranno un arco temporale di 20 settimane

Cindy Crawford si conferma per il quinto anno testimonial d’eccezione per la nuova campagna “My Secret” di Acqua Minerale San Benedetto on air su tv e stampa dal 14 giugno con creatività di The Beef e planning di Media Club. Attraverso il nuovo claim “My secret”, l’iconica top model americana svela agli italiani come il proprio “segreto” sia racchiuso nei prodotti San Benedetto, ideali da condividere con le persone care e da gustare in armonia in ogni momento della giornata. Una campagna multicanale di grande impatto che permette di aumentare la memorabilità e il coinvolgimento emotivo dei consumatori, trasmettendo loro un mix di valori che esprimono il legame affettivo con il brand e rafforzano il messaggio di purezza, storia e tradizione italiana; valori fondamentali che San Benedetto ha saputo interpretare negli anni diventandone simbolo ed espressione.

La produzione

Nonostante le difficoltà che hanno contrassegnato gli ultimi mesi a livello produttivo, l’agenzia di Paolo Spadacini ha messo a punto una serie di spot con immagini inedite e un concept di comunicazione interamente nuovo, frutto di diverse produzioni che hanno sempre avuto alla regia Gabriele Muccino, e Roma con i suoi angoli più spettacolari come set. Il nuovo concept racconta di come l’intramontabile bellezza di Cindy Crawford sia frutto di una vita sana in cui l’attenzione ai particolari e soprattutto a ciò che beve rappresentano un leitmotiv. Un segreto da condividere con tutti noi. La campagna on air dallo scorso weekend ha per protagonista l’acqua, il the verde e il the regular. Il primo spot è nei format da 15 e 30”, tutti gli altri solo in quello da 15”. Dal 21 usciranno ulteriori soggetti dedicati ad altri prodotti come Aquavitamin, Succoso Zero e il nuovissimo Skincare, una bevanda dedicata alla bellezza a base di collagene, zinco e acido ialuronico. Tutti gli spot sono accompagnati da un nuovo jingle, che è la cover di “How deep is your love” dei Bee Gees. La direzione creativa è stata curata da Giovanni Pagano e Marilù Esposito. Casa di produzione: Mug Film; campagna stampa: David Bellemere.

Nuovi prodotti

“Siamo felici di avere ancora la meravigliosa Cindy Crawford come testimonial della nostra nuova campagna – dichiara Vincenzo Tundo, Direttore Marketing e Trade Marketing Italia del Gruppo Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. –. Con il nuovo claim vogliamo rendere partecipi gli italiani del segreto che un’icona mondiale di bellezza come lei trova racchiuso nella qualità e nelle peculiarità dei nostri prodotti, frutto di una costante ricerca che ha permesso negli anni al nostro Gruppo di essere precursore nel settore del beverage analcolico”. Protagonisti della storia sono il benessere, la bellezza, la leggerezza e la voglia di vivere, raccontati attraverso gli occhi e il sorriso della modella e soprattutto attraverso i prodotti San Benedetto: dalla purezza senza tempo dell’Acqua Minerale San Benedetto alle novità 2021: oltre a Skincare, altre due importanti linee di prodotto che hanno riscosso grande successo tra i consumatori: Acquavitamin, l’innovativa bibita analcolica con vitamine in acqua minerale in grado di apportare vitalità e benefici al nostro organismo, e Succoso Zero, la bevanda a base di vero succo di frutta, senza zuccheri aggiunti, ideale per partire con slancio a colazione oppure per un naturale e gustoso break in ogni momento della giornata. Con questa campagna San Benedetto conferma il forte impegno nel sostenere i propri brand e prodotti con ben 20 settimane di comunicazione, una pressione stimata di circa 15.000 grp’s e un livello di qualità teso a garantire un fortissimo presidio delle fasce di maggior ascolto (prime time). Il budget su base annua viene portato a 20 milioni di euro.

[youtube id=aNJZbZeStCg]

Il progetto “Eco Green”

L'annuncio segue di pochi giorni quello del progetto “Eco Green San Benedetto”, la prima linea di prodotti ripensata anche nella forma, con il 100% di emissioni di anidride carbonica neutralizzate e il 50% di plastica riciclata, che avrà come testimonial Vittorio Brumotti, ambasciatore del Fai e campione di bike trial. “La particolare situazione che stiamo vivendo ha portato i consumatori a riscoprire il valore delle marche e a scegliere prodotti sinonimo di garanzia in un momento di incertezza – ha spiegato sempre Tundo -. Ecco perché abbiamo deciso di tornare a uno storytelling che è proprio del dna di San Benedetto: da un lato un'ambasciatrice della bellezza interiore ed esteriore, dall'altro un campione che interpreti il valore della sostenibilità, oggi ancor più fondamentale per la nostra audience”. I conti del 2019 appena presentati mostrano per la “total beverage company”, attiva anche con bibite gassate ed energy drink, un fatturato di 778 milioni di euro, in aumento del 2%.