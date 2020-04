La Regione Sardegna aggiudica all’rti guidata da Primaidea il lotto 1, da 3,5 milioni, del bando per la comunicazione del POR FESR 2014-2020

Autore: V Parazzoli - 27/03/2020

Saatchi & Saatchi vince la gara globale creativa atl e digital di Enel e viene confermata per un altro triennio

Si è conclusa a favore di Saatchi & Saatchi e, quindi, con la conferma dell’agenzia di Publicis Groupe, che si aggiudica per la quarta volta consecutiva l’incarico creativo globale della compagnia, la gara indetta a settembre da Enel per il suo partner per un altro ciclo triennale. La sigla di cui è ora CEO Camilla Pollice compie così insieme al brand di cui sono Direttore della Comunicazione Roberto Deambrogio e Responsabile della Pubblicità Silvia Fellegara 17 anni di partnership strategica. L’assegnazione è avvenuta dopo una finale con VMLY&R per conto di WPP, mentre alle prime fasi del pitch ha partecipato anche Omnicom con BBDO. L’incarico in palio riguardava infatti nel dettaglio le attività di ideazione strategica, progettazione, realizzazione, produzione e coordinamento di campagne pubblicitarie atl e digital a livello globale e quindi essenzialmente anche negli altri mercati dove Enel è presente in forze, vale a dire Spagna e Sud America. “La profonda conoscenza del cliente e la capacità di Saatchi & Saatchi che, nella gara, è stata supportata dal modello Power of One di Publicis Groupe, di adattarsi alle esigenze di business sempre mutevoli di Enel e dei suoi consumatori - recita il comunicato - hanno portato l’agenzia ad estendere la propria partnership di lunga durata contribuendo a rendere l’azienda una delle più importanti energy company del mondo”. Power of One “Sono molto orgogliosa di questo incredibile traguardo che ci vede ancora una volta al fianco di Enel come partner creativo e strategico - commenta Camilla Pollice -. Ringrazio Enel per averci nuovamente dato fiducia. La forza della nostra partnership costruita in tutti questi anni ci ha permesso di diventare un unico team, cliente e agenzia, che lavora insieme per obiettivi comuni. I miei ringraziamenti si estendono a tutto il team di Saatchi & Saatchi che lavora instancabilmente ogni giorno e che ha realizzato un progetto di gara outstanding. Abbiamo avuto la capacità di anticipare e interpretare le esigenze del cliente e le sfide che dovrà affrontare nel prossimo futuro. L’entusiasmo, l’esperienza, la tenacia, la conoscenza profonda del brand in tutte le sue sfaccettature e non ultimo il supporto di tutto il Gruppo Publicis hanno fatto la differenza”. Aggiunge Manuel Musilli, D.C. dell’agenzia: “Lavorare insieme a un cliente come Enel ha rappresentato negli anni una sfida sempre avvincente perché in continua evoluzione. Questa vittoria è frutto del lavoro di un team eccezionale che ha dimostrato di essere in grado di innovare continuando a credere fortemente nel valore della creatività”. Vittorio Bonori, CEO di Publicis Groupe, dichiara: “Il nostro modello Power of One ha dimostrato ancora una volta di essere una leva strategica unica e distintiva in uno scenario di mercato complesso come quello di oggi, in grado di offrire a tutti i nostri clienti un approccio omnichannel, data-driven e incentrato sulla end to end consumer experience. Un modello pensato per la trasformazione digitale dei nostri clienti e reso unico da due game changer unici e trasformazionali come Sapient ed Epsilon. Mi congratulo con tutto il team di Saatchi & Saatchi e ringrazio il Gruppo Enel per la rinnovata fiducia accordata”. Il planning, per un budget complessivo a livello globale di 50 milioni all’anno (metà dei quali destinati al mercato interno), è curato da Mindshare.