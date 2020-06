La promozione interna dell’Emilia Romagna parte con Tomba, Cevoli e 2 milioni; quella internazionale da 3,4 milioni affidata per il planning a Mediacom dopo gara

HOME - campagne

L’APT Servizi, dopo quello con l’ex sciatore, farà partire mercoledì lo spot con il comico, cui seguiranno come testimonial Stefano Baldini, Davide Cassani e Stefano Accorsi. Il media è gestito da Carat

Da inizio mese Alberto Tomba e, ora, Paolo Cevoli: l’Emilia Romagna, attraverso la propria APT Servizi, inizia a schierare i personaggi della sua Regione per il rilancio del turismo, voce essenziale dell’economia locale e che, ora, può prepararsi a una stagione estiva comunque influenzata dalle disposizioni sanitarie. La prima iniziativa promozionale è stata intanto quella a favore dell’Appennino di competenza della Regione, puntando quindi su un campione come Tomba, protagonista dello spot tv di 30 secondi che dal 1 giugno è in onda su Rai 1, Rai Sport, Sky Sport, Sky Tg 24, 7Gold Action e SportItalia all’insegna del claim “Vivi l’Appennino dell’Emilia Romagna: una palestra a cielo aperto”. Creatività e realizzazione sono, in collaborazione con l’APT stessa, a cura di Marco Poderi Studio, lo stesso che aveva prodotto il precedente spot sempre con l’ex campione di sci per l’Appennino bianco. Sono circa 400 i passaggi complessivi previsti. Lo spot, che sarà visibile fino a tutto luglio, si apre sui maestosi panorami verdi del Monte Adone, sul percorso bolognese della Via degli Dei (perfetta rappresentazione di tutto l’Appennino verde), con Tomba che guadagna agevolmente la vetta e, allargando le braccia, sembra invitare lo spettatore a respirare con lui l’aria pura della montagna. “Sono felice di essere parte di questo progetto per la promozione della vacanza attiva in Appennino nella nostra Regione, a cui sono legato da sempre – ha sottolineato Tomba -: ancora di più in questo momento in cui tutti attendiamo una rinascita. Riscopriamo la bellezza di tutta nostra Regione, dalla montagna alla riviera”. Accanto alla promozione televisiva è prevista anche quella sul web, con un video di 15 secondi in programmazione sui siti di Gazzetta.it, Corrieredellosport.it e Tuttosport, per un totale di 1.400.000 contatti. Complessivamente la campagna ha richiesto un investimento di 120.000 euro, parte dei 2 milioni stanziati per questo ciclo promozionale e affidati a Carat (che già ha collaborato con APT Servizi in altre occasioni) per il planning.

“Spiagge grandi come il nostro cuore”

Per quanto riguarda la riviera, invece, “scende” nelle spiagge romagnole, come detto, Cevoli, con la campagna dedicata che partirà mercoledì 10 giugno. “Spiagge grandi come il nostro cuore” recita in apertura lo spot tv da 20 secondi con protagonista il comico già ambasciatore della Romagna e della sua gente con la fortunata web serie di 10 puntate “Romagnoli DOP – Alla griglia di Partenza”, sviluppata da APT Servizi in collaborazione con Visit Romagna, in onda dal 14 maggio per 7 settimane sulle principali reti nazionali, da Rai a Mediaset passando per Sky e La7. La pianificazione dello spot, ideato dallo stesso Cevoli e prodotto da Charlotte – che ne è anche l’agenzia di rappresentanza - prevede passaggi anche sui canali digital di Mediaset e Sky e la declinazione del messaggio sui quotidiani e periodici del Centro e Nord Italia. Sorrisi e giochi sulla sabbia, l’Adriatico ora ancora più bello e il fascino dell’entroterra sono gli elementi cardine dello spot che, in un susseguirsi di immagini che fanno “respirare” l’osservatore dopo i mesi di lockdown, si chiude con il claim “Romagna, il sorriso degli Italiani”, un chiaro richiamo all’innata vocazione all’accoglienza e all’elevata qualità della vita di questa terra.

[youtube id=3mHwNNO3pvI]

Gli altri testimonial

Sulle “vacanze attive”, sempre in estate, arriveranno poi anche gli spot con altri due testimoni e, cioè, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e Davide Cassani, ex ciclista professionista e Commissario Tecnico della nazionale italiana maschile di ciclismo su strada e coordinatore di tutte le squadre nazionali. Ancora in definizione i partner creativi per le rispettive campagne, così come quello per la messa a punto del video che andrà online a settembre sulle eccellenze della via Emilia e relativo cine-turismo e di cui sarà protagonista Stefano Accorsi.

La promozione internazionale

Ma non è tutto, perché la Regione sta pensando anche alla comunicazione internazionale e ha già affidato a Mediacom l’appalto (per la cui procedura di gara si era presentata solo la sigla di GroupM) del valore di 3.420.000 (800.000 euro per 4 anni più 220.000 per l’opzione di servizi ausiliari relativi all’acquisto fino a un massimo di 11 “campagne promo-commerciali delle località turistiche della riviera adriatica della destinazione Turistica Romagna”) per l’affidamento del servizio di media planning e buying per la campagna promo-commerciale multi-mercato in Europa, finalizzata al posizionamento della destinazione/prodotto turistico “Riviera Romagnola” e all’incremento delle presenze turistiche estere in Emilia-Romagna. Attraverso il media planning e byuing, in co- marketing con vettori aerei, APT Servizi intende: incrementare i flussi turistici internazionali inbound verso La Riviera Romagnola dall’Europa, per sostenere la crescita e la stabilità dell’industria turistica regionale; fidelizzare flussi turistici inbound continuativi dall’Europa verso la Riviera Romagnola; accrescere, in Europa, la notorietà e il valore del brand di destinazione/prodotto turistico “Riviera Romagnola” e più in generale il brand “Emilia-Romagna”; sviluppare sinergie con marchi commerciali turistici affermati e noti (quali quelli delle compagnie aeree) nel bacino estero di catchment più importante e strategico per l’industria turistica dell’Emilia-Romagna, l’Europa; e rafforzare l’efficacia del messaggio promozionale e pubblicitario, creando sinergie con l’attività commerciale implementata da vettori aerei che organizzano e vendono il trasporto dall’Europa all’aeroporto internazionale F. Fellini di Rimini.