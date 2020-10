MotoFestival MY2021: tutte le novità a due ruote dal vivo e on demand

HOME - mercato

Dal 10 al 15 novembre 2020 su Moto.it arriverà un'inedita piattaforma video nella quale i nuovi modelli saranno i protagonisti di un originale story telling che prenderà forma nel contesto di un ricco palinsesto fatto di talk, eventi e appuntamenti live e on demand dedicati al presente e al futuro della passione per le due ruote

Avete presente Netflix, Amazon Prime e tutti gli altri servizi di video on demand? Ecco, sta per arrivare anche la loro variante tutta dedicata al mondo delle due ruote. Porterà la firma di Moto.it e rappresenterà una novità assoluta, nonché il cuore pulsante della quarta edizione del MotoFestival. Si tratterà di un'inedita piattaforma digitale interattiva fatta di mini-film o di web serie che avranno come protagonista i modelli in arrivo sul mercato tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo, raccontati con un originale story telling visuale e con le parole delle grandi firme di Moto.it. Tutte le case motociclistiche e i brand di accessori vi hanno già aderito, potendo contare ciascuno sulla propria stanza virtuale, dove i prodotti - che sono stati chiamati PICOD - Product Is Content On Demand - saranno raccontati attraverso dei video, dai quali lo spettatore potrà partire per costruire la sua personalissima esperienza di fruizione, facendosi guidare dalle sue passioni e dai suoi interessi. La collezione di video on demand sarà poi trasmessa live nel contesto di un ricchissimo palinsesto editoriale che dal 10 al 15 di novembre, da mattina a sera, proporrà agli appassionati una serie di appuntamenti che mescoleranno attualità, passione, novità, approfondimenti, visioni sul futuro e sulla cultura delle due ruote, prove esclusive, interviste a piloti, influencer, personaggi di primo piano del mondo moto e non solo.

Interazione, intrattenimento e Radio Freccia

Ma non è ancora tutto, all'interno della nuova piattaforma, una sezione sarà dedicata all'interazione tra gli utenti e le Case, in cui i lettori potranno interagire con le loro aziende di riferimento con domande, dubbi e anche consigli e potranno anche intervenire in diretta nei programmi in palinsesto per interagire con ospiti e giornalisti. Ci sarà spazio anche per l'intrattenimento con format nuovi o già collaudati e tutto ciò dara vita a un mondo tutto nuovo per godere dei contenuti legati alle due ruote. Dal 20 ottobre sarà attiva la partnership con Radio Freccia, con tre puntate condotte da Jimmy D in cui saranno ospiti Moreno Pisto, Nico Cereghini e Giovanni Zamagni e poi dal 10 al 15 novembre collegamenti telefonici in diretta dal MotoFestival e news sia on air che sui social di Radio Freccia.

Il Netflix delle Moto

Tante altre novità sono in arrivo che andranno ad arricchire il palinsesto di MotoFestival che sarà sempre aggiorno online e sui social di Moto.it. "Fin dagli esordi, Moto.it ha sempre saputo reagire agli andamenti del mercato e dell'attualità, rinnovandosi e innovando e MotoFestival MY 2021 ne è la conferma e un'ulteriore dimostrazione", afferma Moreno Pisto brand & content manager di Moto.it e Automoto.it. "Per la prima volta siamo riusciti a mettere a disposizione degli utenti, gratuitamente, 'il primo Netflix delle Moto', pensato per loro ma anche disegnato sulle esigenze dei brand nostri partner che sempre di più hanno l'esigenza di raccontare i propri prodotti in maniera scalabile e flessibile, parlando la lingua dei motociclisti e dando loro la possibilità di scegliere i contenuti che più li interessano, in un crescendo di interazione e approfondimento. Moto.it con il MotoFestival diventa sempre di più una vera e propria agenzia di produzione, senza mai dimenticare il cuore editoriale che sostiene e amplifica ogni iniziativa".