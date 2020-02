ICE-Agenzia, è Changee l’agenzia vincitrice della gara per la nuova campagna digitale

Autore: Redazione - 24/01/2020

ATAC apre bando da oltre 10 milioni per la concessioni degli spazi interni ed esterni delle vetture auto tramviarie di Roma

ATAC – Azienda per la mobilità di Roma capitale ha aperto una procedura di gara per l’affidamento in concessione a fini pubblicitari degli spazi ordinari interni ed esterni delle vetture auto tramviarie in servizio pubblico sulla rete urbana di Roma. Il valore totale stimato dell’appalto è di 10,938 milioni di euro, di cui 7,292 milioni per l’affidamento di due anni e 3,646 per l’opzione di rinnovo di un anno. Gli oneri per la sicurezza sono pari a 9.065,55 EUR (costo per ATAC). Gli spazi da utilizzare saranno quelli interni ed esterni di circa 2.634 vetture adibite al trasporto pubblico di linea di diverse tipologie (autobus, filobus e tram) appartenenti al parco ATAC e a quello della società Roma TPL. L’affidamento si intende esteso alle vetture in dotazione ad ATAC all’atto della gara e a quelle che saranno acquistate, affittate, acquisite a vario titolo o in usufrutto e immesse in esercizio nel periodo di durata del contratto. Il rapporto contrattuale potrà avere una durata inferiore nel caso in cui dovesse intervenire la decadenza, la revoca o la modifica dell’affidamento in house ad ATAC, così come previsto dalla Delibera comunale n. 273 del 6.8.2015, senza il riconoscimento di alcun importo, anche a titolo di indennizzo, a favore degli operatori contrattualizzati. I requisiti richiesti I requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria richiesti, per l’impresa che concorre singolarmente, sono: a1) aver intermediato un valore complessivo di raccolta pubblicitaria (intesa come valore dei contratti di pubblicità che si siano intermediati o conclusi) diretta o indiretta nel triennio antecedente la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta pari ad almeno 10 milioni di euro; a2) possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità; a3) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Sono ammessi RTI di tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario deve possedere i requisiti speciali di cui alla lett. a1) nella misura minima del 40 % dell'importo presunto indicato, mentre le altre imprese mandanti devono possedere il medesimo requisito speciale nella misura minima del 10 % dell'importo presunto indicato. È dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara, pari a 218.760,00 euro. La garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che si era impegnato ad assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell'offerta. Oltre al canone offerto, il concessionario dovrà corrispondere ad ATAC una quota variabile, così calcolata: 45% sul fatturato compreso tra 8,1 milioni e 8,6 milioni; 46% sul fatturato compreso tra 8,6 e 9,1 milioni; 48% sul fatturato eccedente i 9,1 milioni. L’apertura delle offerte sarà alle 14:00 del 24 febbraio 2020.