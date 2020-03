Brand Italia valeva oltre 2.000 miliardi di dollari: se crisi ben gestita l'immagine paese influirà positivamente sul PIL

Autore: D Sechi - 20/03/2020

Audiweb, metà marzo, il pericolo è in rete

Ormai è chiaro: gli oroscopi hanno fallito e andranno necessariamente rivisti, riorganizzati. Pare, si vocifera che intorno alla metà della prossima estate, il mondo potrebbe conoscere una stagione di grande felicità, persino superiore all’Era dell’Acquario. Ma ancora è prematuro, attendiamo gli analisti delle stelle con discreto trasporto, e nel mentre riemergiamoci nel terrificante presente che ci vede reclusi, con la consapevolezza sostenuta dalla matematica che fra un mese potrebbe essere molto peggio. Il lockdown, come ci stiamo abituando a chiamare la prigionia cui vengono sottoposti anche gli innocenti potrebbe allargarsi persino alla luna, prendendo in contropiede i figli delle stelle. Boom News & Information Oggi più che mai, lo specchio dell’esistenza è internet, il mondo virtuale del web, l’unico che ci aiuta a divagare e ovviamente anche e soprattutto a capire cosa stia accadendo minuto per minuto. Ed ecco allora che la settimana dall’9 al 15 marzo registra un’impennata generalizzata del consumo di internet. Audiweb, istituto ormai votato all’infaticabilità, analizza prontamente l’andatura spedita e purtroppo virtuale dei reclusi italiani. Giusto per capire la situazione, i brand degli editori iscritti e raggruppati nella categoria News & Information hanno registrato in media un’audience in aumento del 26,7%. I siti di informazione, in particolare, mostrano variazioni in crescita estrema, e non potrebbe essere altrimenti dal momento che le gesta del Covid19 sono diventate ormai patrimonio comune e i medici si sprecano in ogni dove. Tutta l'Italia passa in isolamento forzato, i grandi eventi sportivi vengono spostati, quando non cancellati, cominciano a fare capolino anche i Paesi Europei e gli USA, che si erano in principio illusi di tenere la questione sotto controllo. Insomma, una settimana densa, ricca, purtroppo di notizie non proprio belle Alla ricerca del Sole I contenuti video, in particolare, raccolgono un interesse mai riscontrato prima, perché capaci di mostrare dal vivo quanto stia accadendo nelle zone più colpite, entrando fin dentro le strutture direttamente coinvolte. In questo fronte le principali testate online presentano variazioni a doppia cifra. Spicca il dato de Il Sole 24 Ore (+108% rispetto alla settimana precedente) che fra i player di grandi dimensioni (ossia con Audience superiore a 3 milioni) è quello con la variazione percentuale più marcata. È ovvio che anche in ambito video, i contenuti che trainano gli andamenti sono legati al corona virus. La7 video cala, ma in realtà ritorna su una crescita più normale dopo il boom di audience legato ai contenuti video pubblicati tra il 2 e l'8 marzo che probabilmente hanno generato un effetto virale molto potente. I soldi dove li metto? Sotto il materasso? E Il Sole 24 ore ci offre lo spunto per approfondire la categoria Finance/Insurance/Investment, i cui Brand sotto misurazione Audiweb Weekly segnano in media una crescita del 32% rispetto alla settimana precedente e del 103% rispetto alle quattro settimane pre-virus considerate. Tra questi, in particolare, quelli appartenenti alla sotto-categoria Financial News & Information in media crescono del 68% rispetto alla settimana precedente e del 141% rispetto alla settimana media di "normalità" calcolata tra 20 gennaio e il 16 febbraio Talenti improvvisi Bloccati, incatenati, giocoforza ci tocca combattere la noia e il Covid potrebbe addirittura far uscire alo scoperto talenti prima neanche considerati. Per esempio, la categoria Home & Fashion che raggruppa i siti rilevati da Audiweb dedicati alla casa, alla moda e alla cucina registra variazioni medie del +25%. Entrando nel dettaglio della categoria notiamo che sono i siti e le sezioni dei siti (Brand e sub-Brand), della sotto-categoria Food & Cooking a determinare l'andamento: in media i principali Brand e sub-Brand della sotto-categoria crescono del 33% rispetto alla settimana precedente e del 36% rispetto ai sette giorni calcolati tra 20 genn. – 16 feb. Tra i primi siti di questa categoria, notiamo un incremento particolare dell'audience per Giallo Zafferano, che con 9,5 milioni registra un +34%, per Cookist, che cresce ancora del 20,4% con 1,7 milioni di utenti, per Pianeta Donna Cucina – Cookaround, con un avanzamento del 29,6% con 1,2 milioni di utenti, per La Cucina Italiana, che registra 1 milione 48 mila utenti e un +4,6%. Stare bene Sui siti dedicati al benessere, femminili, contenuti per la famiglia e canali salute delle testate online, raggruppati nella categoria Family & Lifestyles si segnalano incrementi medi del 6,8%. Entrando nel dettaglio, ci accorgiamo che sono i siti e le sezioni dei siti (Brand e sub-Brand), della sotto-categoria Health, Fitness & Nutrition a segnare l'incremento medio di audience più alto: 114% rispetto alla settimana precedente e ben 216% rispetto al periodo pre virus, con un’ovvia prevalenza dei contenuti riferiti a salute e benessere, come i canali dei siti di news (Corriere, Repubblica, La Stampa, Gazzettino, Mattino, Leggo). Corriere Salute raccoglie 9,4 milioni di utenti (+18% rispetto alla settimana tra il 2 e l'8 marzo), Repubblica Salute con 5 milioni di utenti (+34,7%). Nella sfera dei femminili, ecco le performance di Donna Moderna con 4,2 milioni di utenti (+19,5%), e Vanityfair con 3,3 milioni (+30,6%). Scuole chiuse per modo di dire… Infine, non possiamo non notare le performance raggiunte dai siti rilevati da Audiweb dedicati ai servizi per la scuola e gli studenti (Education & Careers): WeSchool con 2,6 milioni di utenti e un +103,2% di crescita rispetto alla settimana precedente, Skuola.net con 1,7 milioni di utenti (+45,3%) e Studenti.it con 1,6 milioni di utenti (+29,9%).