Audiweb, il mondo l’abbiam chiuso fuori

Arrivano puntuali i dati relativi alla settimana natalizia: utenza meno interessata all’attualità e più concentrata su food, costume e pallone

C’è un periodo recente dell’anno appena trascorso che è già nel mirino dei polemisti su tutto, le fila dei quali si sono negli ultimi 12 mesi decuplicate, per usare un eufemismo. È la prima parte della recente pausa natalizia, quella che preannunciava la temuta/sostenuta/invocata/accusata zona rossa, l’unica capace di bloccare “gli irresponsabili”, i quali, come tutti gli altri si saranno gettati, per ripicca tra le braccia del web. Per conferme, ecco arrivare, come la befana che vien di notte con le scarpe tutte rotte, ma un po’ in ritardo e senza scopa, il report Audiweb Week relativo proprio alla settimana tra il 21 e il 27 dicembre 2020, con tutti i dati dell’audience degli editori iscritti.

Voglia di leggerezza

Sette giorni che pregustano le mitiche tavolate, o quasi, e che servono per tirare i classici consuntivi di fine stagione. Ed ecco che, infatti, rispetto alla settimana tra il 9 e il 15 novembre 2020 si registra una flessione “stagionale” per molta parte dei Brand della categoria News & Information, ma con dati in crescita per quelli dedicati al mondo del Food & Cooking, costume e sport. I dati non smentiscono le previsioni, nonostante la diffusione di contenuti e notizie su alcuni avvenimenti, come l’alternarsi dei colori delle zone dettato dal calendario del Decreto Natale, la comparsa e diffusione della variante inglese del virus Covid-19, la programmazione della somministrazione del virus anti-Covid sul territorio italiano e il “Vax-day” abbiano comunque rappresentato temi di interesse in questi giorni. Insomma, una serie di giornate incentrate sulla ricerca di leggerezza.

Chi sale e chi… mangia

Tra i siti con maggiore audience in questa settimana di rilevazione troviamo: Corriere della Sera che raggiunge 14 milioni 136 mila utenti unici nella settimana (-18,4% rispetto alla settimana tra il 9 e il 15 novembre); La Repubblica con 12 milioni 925 mila utenti (-0,5%); TGCOM24 con 12 milioni 54mila utenti (-1,8%); ilMeteo 12 milioni 53 mila (+14,5% tra i siti dedicati alle condizioni meteorologiche di interesse in questa settimana di maltempo); Fanpage 11 milioni 978 mila utenti (-15,5%); Il Messaggero 11 milioni 392 mila utenti (-14,8%); Giallo Zafferano con 10 milioni 506 mila utenti (+17,2%, tra i siti di Food & Cooking che registrano variazioni positive); Il Fatto Quotidiano con 8 milioni 353 mila utenti (-22,0%); La Stampa.it con 7 milioni 279 mila utenti (-2,0%); La Gazzetta dello Sport con 6 milioni 524 utenti (-2,9%), 3BMeteo con 6 milioni 284 mila utenti (+54,2%); Libero con 5 milioni 871 mila utenti (-8,0%); Il Giornale con 5 milioni 459 mila utenti (-24,0%); Virgilio con 5 milioni 204 mila utenti (-23,8%); ANSA con 5 milioni 193 mila utenti (-21,7%). Per la categoria News & Information hanno registrato dati in crescita principalmente alcuni Brand “geo local” per i contenuti dedicati a varie notizie di interesse regionale, come nel caso del terremoto in Sicilia o di cronaca locale. È il caso di Cronaka12 (+122,8% e 837 mila utenti in questa settimana di rilevazione); La Gazzetta del Mezzogiorno (+103,2% e 1 milione 797 milta utenti); UnioneSarda (+78,6% e 1 milione 618 mila utenti); Il Sussidiario.net (+51,0% e 1 milione 25 mila utenti); Blitzquotidiano.it (+48,1% e 393 mila utenti); LaSicilia.it (+31,9% e circa 74 mila utenti); La Nuova Sardegna (+18,9% e 607 mila utenti); Notizie.it Network (+15,5% e 1 milione 496 mila utenti): L'Arena (+12,7% e 799 mila utenti). Tra i siti più gettonati nei giorni di preparazione del Natale del mondo Food & Cooking, riscontriamo: il già citato Giallo Zafferano (+17,2%); Cookist (3 milioni 62 mila utenti e +25 rispetto alla settimana di novembre); La Cucina Italiana (1 milione 315 mila utenti e +20,4%); Ricetta Sprint (991 mila utenti e +50,6%); Sale&Pepe (977 mila utenti e +84,5%).

Stadi vuoti, palla in rete

Variazioni positive dell’audience online anche per diversi brand iscritti della sotto-categoria “Sports”, legate tendenzialmente a questo periodo e, in particolare, all’ultima giornata di campionato del 2020 che ha visto in calendario una serie di partite, mentre nella settimana tra il 9 e il 15 novembre non erano previste partite. Tra i siti con maggiori variazioni positive troviamo: Calciomercato.com (2 milioni 482 mila utenti e +11,3% rispetto alla settimana di novembre); Calciomercato.it (1 milione 300 mila utenti e +57,6%); Goal.com (1 milione 111 mila utenti e +10,6%); CMWCalciomercatoweb (726 mila utenti e +19,1%); Milanlive.it (circa 677 mila utenti e +133,0%); IlBiancoNero (412 mila utenti e +76,8%); Interlive.it (402 mila utenti e +18,3%); CMNews (306 mila e +131,8%); Juvelive.it (300 mila utenti e +119,5%); CalcioToday.it (circa 102 mila utenti e +41,6%); Tuttomotoriweb.com (130 mila e +31,2%); Rai Sport (100 mila utenti e +26,7%).

Magazine in costume

Per finire, in questo periodo dell’anno tendenzialmente i magazine evidenziano una variazione positiva in chiusura d'anno, grazie ad articoli di costume, suggerimenti per i regali e i sommari annuali. Tra i vari siti di questo si segnalano: Vanityfair.it (2 milioni 693 mila utenti e +32,9% rispetto alla settimana di novembre); Business Insider Italia (1 milione 990 mila utenti e +54%); Wired.it (1 milione 495 mila utenti e +30,1%); ELLE IT (1milione 317 mila utenti e +44,5%); Grazia.it (905 mila utenti e +15,0%); Marie Claire IT (860 mila utenti e +77,1%); GQ.com (486 mila utenti e +132%); Leitv (258 mila utenti e +72,7%); Cellulari.it (232 mila utenti e +11,6%); Harpersbazaar IT (123 mila utenti e +136,9%).

Scarica le tabelle