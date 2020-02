Amway sceglie Caffeina per lo sviluppo dello storytelling social media e digitale in Europa

HOME - incarichi e gare

Il Gruppo leader nel mondo nella vendita diretta di prodotti cosmetici e nutrizionali affida a Caffeina la comunicazione social media europea per i brand Xs, Nutrilite e Artistry

Caffeina, Italian Creative Company, si aggiudica la creazione dei contenuti e la gestione dei social media in Europa dei brand Xs, Nutrilite E Artistry del gruppo Amway, leader mondiale nel settore della Vendita Diretta di prodotti cosmetici e nutrizionali. “Le strategie di comunicazione e di digital transformation che, nell’immediato futuro, guideranno il posizionamento di Amway e dei suoi brand sui mercati europei, passeranno naturalmente anche da una attenta gestione strategica dei social media - dichiara Riccardo Gastoni, Marketing Communications e Social Innovations Manager di Amway Europa. “Caffeina ci permette di ottimizzare al meglio il nostro ecosistema social, aiutandoci a contestualizzare i contenuti in 29 paesi europei, contribuendo attivamente allo sviluppo sostenibile della nostra community online e garantendo una forte attenzione tanto alla brand equity quanto ai risultati”.

La sfida

In particolare, Caffeina affianca Amway Europe nella gestione dei canali social europei, occupandosi della produzione di contenuti di comunicazione social per Instagram e Facebook, gestendo la community social Amway e declinando il posizionamento di comunicazione di ogni brand nell'ambito di una content production continuativa per il mercato europeo. La sfida per Caffeina è stata infatti quella di creare, adattare e localizzare contenuti per 3 brand differenti in modo efficace e coinvolgente sulle diverse piattaforme, restando fedeli ai valori delle singole marche e del gruppo. “La forza della proposta nasce da un forte approccio strategico, che garantisce orientamento ai risultati nella creazione di contenuti per i social media, fedeli alla brand identity, anche quando localizzati in contesti e culture diversi, nelle country di riferimento - ha commentato Tiziano Tassi, CEO di Caffeina. “Un successo possibile grazie ad expertise nelle Beauty ed Health industry, e all’internazionalità del nostro team, per oltre il 10% fatto da talenti provenienti da tutto il mondo”.

Tre diverse anime

Le attività di content creation e community management sono sviluppate garantendo quindi una particolare attenzione al contesto di riferimento e alle tre diverse anime dei brand del gruppo Amway. Xs è un brand che si rivolge alle nuove generazioni con l’obiettivo di fornire una carica di energia positiva, offrendo una linea completa di energy drinks e di prodotti a supporto delle attività sportive quotidiane prima, durante e dopo ogni allenamento. Nutrilite, il brand numero 1 al mondo nella vendita di vitamine e integratori alimentari, è la sola azienda produttrice di vitamine e minerali a coltivare, raccogliere e lavorare piante che provengono dalle proprie coltivazioni, coniugando natura e scienza in perfetta armonia. Artistry offre una varietà di soluzioni avanzate per il trattamento della pelle: da quelle basilari per il trattamento quotidiano alle più raffinate, in grado di soddisfare le esigenze di bellezza delle donne di tutte le età e con qualsiasi tipo di pelle. Artstry offre un'esclusiva varietà di cosmetici per il trucco, creati per valorizzare la bellezza di ogni donna.

Credits

Michela Ballardini, Head of Content

Silvia Zaccarelli, Client Manager

Giulia Tamarri, Account Manager

Silvia Parmiggiani, Account Manager

Matteo Paletti, Account Executive

Sara Scotti, Strategic Planner

Simone Macciocchi, Senior Art Director

Daniel Molinari, Copywriter

Ella Prada, Social and Content Associate

Aida Hernandez, Content Design Associate