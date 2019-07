Webbdone, dieci anni in “caduta libera” all’insegna dell’innovazione

HOME - agenzie

La società lombarda fondata dieci anni fa, a Lodi, da Davide Raimondi e Luca Sattin è oggi un piccolo Gruppo che vale oltre 5 milioni di euro e può contare su alcune eccellenze di mercato. La ricorrenza festeggiata al Fastweb Aerogravity di Milano

«Dieci anni passati lavorando nel digital valgono almeno il doppio rispetto a qualunque altro settore. E non perché sia richiesta una particolare professionalità o competenza, ma solo perché ti obbliga a conoscere, seguire e addirittura anticipare quasi ogni singola tendenza tecnologica e sociale in atto. In nessun altro comparto merceologico, infatti, i cambiamenti tecnologici introdotti influenzano direttamente e istantaneamente la società come nel digital». Non ha dubbi Davide Raimondi, fondatore e partner del Gruppo Webbdone: per aver successo in questo settore occorrono, oltre alla competenza «molta autodisciplina, un pizzico di fortuna e tanta tanta passione per l’innovazione».

Una giornata speciale

E così l’imprenditore lodigiano ha deciso di celebrare con una speciale giornata di festa e team building dedicata ai dipendenti i dieci anni di Webbdone, agenzia nata con una specializzazione nel performance advertising che, nel corso del decennio, è divenuta la capogruppo di un piccolo ma efficace network locale di aziende, tutte digitali, che oltre alla visione del loro fondatore, hanno in comune un forte orientamento al cliente e, appunto, la “necessaria” passione per l’innovazione.

Il giro d’affari

Fondata nel 2009 da Davide Raimondi e Luca Sattin, oggi rispettivamente CEO e partner, Webbdone in dieci anni di attività ha “prodotto” quasi una decina di differenti brand e aziende digital. Un network che impiega 31 dipendenti e raggiunge oltre 20 differenti mercati nazionali, con un giro d’affari che supera i 5 milioni di euro e si prevede in crescita di circa il 20% nel 2020. Tra esse, oltre alla capogruppo, vale la pena ricordare Cerberoos, Clyck, Tuk Tuk Digital, Clacson24, dbShaper e la piattaforma di social influencing “editoriale” Inflooendo, un servizio innovativo e unico che l’imprenditore si sta preparando ad esportare nel resto d’Europa.

La scelta dell’attività

Molto singolare la scelta dell’attività svolta: simulazione di caduta libera presso il Fastweb Aerogravity di Milano, la più grande struttura al mondo dedicata a questa innovativa attività che riproduce la fantastica sensazione di precipitare nel vuoto che si ha quando ci si lancia con il paracadute. «Abbiamo scelto la caduta libera perché ci sembrava un’attività che simboleggia molto efficacemente il moderno contesto in cui viviamo, caratterizzato da frenesia e cambiamenti spesso repentini e profondi - ha spiegato Luca Sattin -. Oggi le aziende sono in difficoltà perché l’innovazione tecnologica non le rende capaci di prevedere il futuro e spesso sono costrette a prendere decisioni fondamentali in una situazione di profonda incertezza. I nostri addetti devono saper affrontare queste paure, rassicurare i clienti e offrire loro risposte concrete».