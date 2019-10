Thekitchenistheplace, al via la nuova campagna di Snaidero

HOME - campagne

Una strategia che punta a far vivere l’esperienza del brand a 360° anche grazie a nuovi strumenti di vendita, a una app dedicata e a un innovativo modello di relazione digitale con il cliente

Oltre 70 anni di cucine ricche di personalità, il Gruppo Snaidero insomma, che non si guarda indietro e lancia una campagna digitale incentrata sul claim #TheKitchenIsThePlace, parte di una nuova strategia. L’obiettivo è sviluppare un piano che vada oltre il prodotto e possa essere per il consumatore finale un’esperienza basata su tutto quello che rappresenta la cucina nella vita di una persona. L’esperienza di un viaggio in una realtà virtuale che unisce il prodotto fisico al digitale, attraverso la app Snaidero, il mini-sito https://thekitchenistheplace.snaidero.com/, il nuovo catalogo interattivo e la citata campagna che coinvolge i canali Instagram e Facebook.

Per chi ama il bello

I canali social diventano lo strumento chiave per intercettare il pubblico nella fase di ricerca o scoperta delle cucine Snaidero che in tutto il mondo sono diventate sinonimo di eccellenza. “Il look grintoso e contemporaneo caratterizza le cucine firmate Snaidero che, da oltre 70 anni, è protagonista di un Made in Italy che affonda le sue radici nell’artigianalità e nella passione tutta italiana per il design. Vogliamo sostenere il brand e il prodotto Snaidero con una campagna di comunicazione innovativa e di grande impatto per tutte le persone amanti del bello e in grado di apprezzare le differenze nei dettagli e nello stile delle nostre cucine – dichiara Massimo Manelli, Amministratore Delegato del Gruppo Snaidero.

Il racconto di 8 influencer

La campagna è stata ideata da Fabrizio Vagliasindi di Eupragma. È online dallo scorso 21 ottobre e proseguirà fino a Eurocucina 2020 sui canali social di Snaidero in Italia, Francia, Spagna, Svizzera francese e Olanda. Il concept #TheKitchenIsThePlace vede come protagonisti 8 personaggi pubblici e influencers a cui è stato chiesto che cosa rappresenti per loro la cucina: Vittorio Brumotti, campione di bike trial e conduttore tv; Csaba Dalla Zorza, food writer e conduttrice televisiva; DeeDee, giornalista e blogger parigina; Camilla Filippi, attrice italiana; Frank Gallucci, style and digital consultant, blogger e #proudtobeitalian; Ludovica Sauer, mamma e modella con doppia nazionalità brasiliana e tedesca; Diego Thomas, architetto e interior designer, cultore della bellezza in ogni sua forma; Roberto Valbuzzi, cuoco, ristoratore, contadino e volto televisivo.

Punti vendita

“La cucina è lo spazio della casa dove si vive. Si usa e si osa. Vogliamo raccontare tante storie, diverse tra loro, come lo sono le persone che ci abitano, utilizzando un linguaggio digitale, assieme a esperienze fisiche emozionali all’interno dei punti vendita”, commenta Roberto Lizzi, Direttore Commerciale di Snaidero. La nuova strategia di comunicazione coinvolgerà anche e in modo particolare i punti vendita Snaidero in Italia, Francia, Spagna, Svizzera francese e Olanda con l’obiettivo di creare una community fidelizzata che sceglie di entrare in uno store Snaidero non solo per la qualità, la solidità e il design delle cucine ma anche per i molteplici servizi offerti.

Con l’app diventi ambassador

E in tutto questo, l’app diventa l’elemento chiave nella relazione diretta del marchio con il fruitore finale. Essa si trasformerà in un servizio diretto di Customer Care, offrendo la possibilità di entrare in contatto telefonico con un operatore. Ma fornirà anche un “Manuale interattivo” della cucina acquistata attraverso il quale, inquadrando dei tag nei pensili, sul piano o nei cassetti, il cliente potrà attivare dei video tutorial che gli consentono di conoscere ogni dettaglio di ergonomia nell’utilizzo della propria cucina. Una apposita sezione della app sarà dedicata alla relazione con i clienti di Snaidero che diventano dei Brand Ambassador del marchio e avranno la possibilità di partecipare ad eventi organizzati negli store Snaidero come corsi di cucina o di table settings, di accedere in anteprima alla presentazione di nuovi prodotti Snaidero, di entrare a far parte della grande famiglia internazionale del brand.