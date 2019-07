Bibite Sanpellegrino, il ritorno della convivialità e del gusto unico on air a partire da domenica

HOME - campagne

In una delle (ormai troppe) giornate più bollenti dell’improvvisa estate milanese, e italiana, e continentale, forse globale, giunge l’invito targato Bibite Sanpellegrino e ti scopri a sbuffare, presagendo fatiche desertiche, ma poi ci pensi e l’evento ti sembra appropriato, come l’apparizione di un’oasi, immaginata, agognata e invece reale. Insomma, San Pellegrino torna e mai come stavolta se ne avvertiva il bisogno. Bibite fresche, gustose, e nuove. Nuove? Eh sì. Il marchio di Nestlè riappare in comunicazione, televisiva e digitale, per presentare i nuovi pack, gusti inediti anche perché certificati Bio, persino un’inedita filosofia di comportamento che può essere riassunta in “Take Your Time”, utile per assecondare gli interessi nazionali, ma che funziona anche nella nostra lingua: “prenditi il tempo per un gusto inimitabile”, che poi da 120 anni è italiano. Come dire: goditi la vita, il momento, tu e la tua Sanpellegrino ristoratrice. Un ripartire di slancio, più sicuri, ottimisti e creativi.

Gusto unico

Per comunicare referenze, gusti e look, il brand ha deciso di tornare in televisione: accadrà domenica 7 luglio, quando comincerà a essere trasmessa la nuova campagna. Lo spot, sviluppato sul citato concept creativo, racconta come nascano le Bibite Sanpellegrino e cosa le renda uniche, valorizzando da un lato il tempo dedicato alla cura degli ingredienti, che si traduce nell’elevata qualità dei prodotti, e dall’altro il loro gusto unico, capace di esaltare il tempo e i momenti che i consumatori scelgono di passare assaporando le diverse referenze.

Il ritorno alla convivialità con Aranciata e Chinò

Un viaggio vero e proprio che inizia dall’iconica stella rossa Sanpellegrino, che diventa il device visivo che permette di entrare nel mondo delle Bibite Sanpellegrino, alla scoperta di ciò che rende unico il loro gusto: il tempo. La stella si trasforma così in una porta di accesso attraverso la quale si passa da un momento di socialità tra amici a un suggestivo agrumeto in Sicilia per scoprire tutta la cura e l’attenzione all’origine della storica Aranciata Sanpellegrino, fatta di agrumi maturati al sole del Mediterraneo e di succhi accuratamente selezionati, oppure alle pendici dell’Etna, per scoprire gli oltre 60 anni di esperienza nella cura dei chinotti che rendono inconfondibile il gusto del Chinò Sanpellegrino. Un viaggio che si chiude con il ritorno al momento di convivialità, invitando gli spettatori a prendersi il tempo per assaporare il gusto inimitabile delle Bibite Sanpellegrino per rendere indimenticabile e speciale ogni momento di socialità.

Il codino BIO

Da sottolineare anche il frame finale di 3’’ dello spot, incentrato sull’invito alla prova della nuova linea BIO, che rappresenta il primo passo del brand nel mondo del biologico. Aranciata, Aranciata Amara e Limonata in vetro diventano infatti biologiche grazie a una ricetta unica dove la parola chiave è la qualità garantita dalla provenienza degli ingredienti 100% italiani, ovvero arance, limoni e zucchero grezzo di canna solo da agricoltura biologica, con aromi naturali di arance e limoni.

Storia, tempo e cura

«Siamo orgogliosi dello sviluppo di questa campagna, che rappresenta anche la prima realizzata con una nuova piattaforma di comunicazione internazionale», commenta Elisabetta Bracci, Premium Brands Marketing Manager di Sanpellegrino. «Abbiamo infatti voluto creare una storia comune, che potesse essere declinata localmente e adattata alle peculiarità e all’offerta presente nei singoli Paesi in cui operiamo. Questa scelta ci consente infatti di condividere con il consumatore globale un’immagine unica e coerente, in grado di rafforzare la percezione presente nella mente dei consumatori, ma al contempo vicino ai bisogni locali, e di raccontare in ogni luogo la qualità e l’esperienza che si celano dietro ai nostri prodotti. Quella delle Bibite Sanpellegrino è una storia fatta di tempo dedicato alla cura e alla selezione degli ingredienti e al legame con il territorio italiano. Tutti aspetti importanti per noi, che danno origine a prodotti di qualità, capaci con il loro gusto unico di esaltare i momenti di socialità e di renderli indimenticabili».

Pianificazione di un nuovo capitolo

La campagna tv, che sarà on air per 10 settimane nel formato da 20”, fino al 14 settembre, sulle principali emittenti televisive, sarà supportata anche da una declinazione social con una veicolazione digitale sui canali Instagram e Facebook. Il progetto si inserisce inoltre all’interno di un più ampio piano di comunicazione dedicato alla nuova brand identity delle Bibite Sanpellegrino, che nel 2019 iniziano un nuovo capitolo della loro storia, con il restyling della storica bottiglia di vetro, protagonista dello spot e caratterizzata ora da una forma più slanciata, raffinata e premium, il lancio di una linea biologica e un nuovo logo, in cui compare ora la stella rossa Sanpellegrino con indicata la data di nascita del brand, a sottolinearne ancora di più l’heritage storico. Il budget complessivo del marchio è atteso in leggera crescita, l’80% del quale è riferito allo schermo televisivo, mentre il rimanente 20% al web, la cui pianificazione prenderà il via da lunedì 8 e interesserà i mesi di luglio, agosto e settembre, con una reprise a dicembre. L’Italia sarà il mercato pilota per la nuova campagna che, salvo sorprese, dovrebbe conoscere i primi adattamenti internazionali solo a partire dal 2020

Credits

Lo sviluppo della campagna a 360° è stato ideato, concepito e realizzato da Ogilvy (agenzia del branda livello gobale dal 2015, per la prima volta protagonista di una campagna italiana), con la direzione creativa di Giordano Curreri e Marco Geranzani. La casa di produzione del film è The Box Films sotto la regia di Marco Bellone e Giovanni Consonni. Mediacom ha invece curato la pianificazione dello spot tv sulle principali reti televisive, mentre YAM112003 ha curato la campagna digital. Post-produzione video: Xchanges. Post-produzione audio: Networks. Fotografia: Giovanni De Sandre. Musica: Starlight di Sizzer.