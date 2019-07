La Regione Marche rinnova a Moretti Comunicazione l’incarico per il POR FESR 2014/20: l’incarico vale 612.000 euro in 36 mesi

Autore: D Sechi - 01/07/2019

Ellisse Communication Strategies vince la gara indetta da BTL

Qui Brescia, Ellisse Communication Strategies, agenzia di comunicazione multimediale, si è aggiudicata la gara indetta da BTL, ossia la Banca del Territorio Lombardo. L’incarico richiede il restyling dell’immagine e l’ampliamento delle strategie di comunicazione. I primi risultati dell’accordo saranno visibili tra ottobre e novembre, con una campagna che interesserà la stampa locale e nazionale, come pure il digitale. La stessa agenzia curerà la pianificazione. Per il secondo anno potrebbe nascere anche una strategia di tipo televisivo. 1993 Per l’occasione, abbiamo sentito uno dei soci fondatori dell’agenzia, Claudio Avigo, che guida Ellisse Communication Strategies con Elena Pagani, A.D. del gruppo, e i soci Marco Antoci e Francesco Viscardi. Quella di Ellisse è una storia quasi trentennale, che affonda le proprie radici in un periodo cruciale dell’imprenditoria italiana. Lo start con la denominazione attuale è infatti datato 1993, stagione cruciale per la società italiana, improvvisamente sprofondata nella crisi di Mani Pulite e nelle conseguenti paure di passi falsi, che di fatto bloccarono lo sviluppo industriale. I remi in barca tirati per chissà quanto. Il mondo della comunicazione, come tutto quello che ruotava con l’imprenditoria entrò dentro una spirale malsana, l’immagine che se ne ricavava era sbagliata. Ma poi, come sempre accadde, le cose cambiarono e verso la fine degli anni 90 cominciò la ripresa. Due anime «Ellisse ha sempre avuto due anime - racconta il socio fondatore -: un’attività di comunicazione a 360°, tra brand image, adv e il progressivo potenziamento del web; l’organizzazione di eventi, un segmento considerato per certi versi atipico tra gli anni 80 e 90. Ora lavoriamo soprattutto con e per aziende private, e anche questo 30 anni fa era quasi vista come una stravaganza». Budget, cultura «Oggi lavoriamo con le università di Brescia, Statale e Cattolica. Con la statale abbiamo vinto una gara pluriennale e organizziamo l’UNIBSDays, un festival di due giorni con tema portante, che quest’anno è stato “L’informazione”. Si è svolto a maggio e tra gli intervenuti c’erano anche nomi di punta del giornalismo nazionale, quali Ferruccio De Bortoli e Enrico Mentana. Tra i clienti possiamo vantare: A2A, ASO Siderurgica, StatisticAll (il festival della statistica che si tiene annualmente a Treviso, organizzato dall’Istat), AIB - Associazione Industriale Bresciana, l’Istituto Ospedaliero Fondazione Poliambulanza». Anche Vendor, azienda di consulenza nell’ambito dell’efficienza energetica, finanziaria e 4.0, ha scelto Ellisse per il restyling alla propria corporate image. La nuova brand identity rappresenta a pieno i valori aziendali attraverso il design accattivante del logo e di tutti i coordinati. Nel progetto di ammodernamento dell’immagine aziendale rientra anche il rifacimento del sito aziendale. «Altro recente incarico riguarda Marmi Ghirardi, gli stessi che rivestono la Scala e il negozio Harrods. Per loro abbiamo curato il sito nuovo, le strategie social e il restyling dell’immagine, oltre a una campagna che ha interessato la stampa di settore, come Domus e The Plan». L’agenzia ha chiuso il 2018 con un fatturato di 1.200.000 euro.