Nasce Donne.it, il progetto di Site by Site per Obiettivo Famiglia - Federcasalinghe.

È online la Community che parla di occupazione, lavoro di cura e imprenditorialità al femminile. A Hub Editoriale la cura dei contenuti

Obiettivo Famiglia - Federcasalinghe ha scelto Site by Site, agenzia digital.together specializzata in progetti aziendali di innovazione strategica digitale, per il progetto digitale Donne.it, e la sua campagna Io Siamo, presentati venerdì presso la Biblioteca della Camera dei Deputati a Roma.

Consapevolezza

“Donne.it nasce per creare una community consapevole e informata di donne, che possono così rivolgersi con fiducia a una risorsa online per essere sempre informate su tematiche di ampio respiro che spaziano dalla responsabilità genitoriale e di cura all’interno dei nuclei familiari, ai loro diritti e sentire, dall’amministrazione del bilancio familiare alla conduzione di aziende e imprese di varia natura”, ha precisato Nicola Bruno, ceo e co-founder di Site by Site in occasione della presentazione. A Site by Site l’Associazione ha voluto affidare l’ideazione del concept e della creatività alla base dell’identità del progetto, oltre che lo sviluppo tecnologico della piattaforma digitale Donne.it che dal mese di ottobre ospita i molti contenuti dell’Associazione a sostegno delle donne italiane.

Focus

Scopo principe del progetto è quello di sviluppare due aspetti molto comuni al mondo femminile: Culturale (uguaglianza di genere) ed Economico (parità retributiva e opportunità nell’imprenditorialità). Il progetto digitale ha dunque traguardi comunitari, informativi e formativi dichiarati, volti ad accrescere la consapevolezza delle donne in primis su argomenti di grande importanza personale e sociale: dal tema dell’occupazione e delle assicurazioni per le donne o le misure per le mamme, a quello delle iniziative speciali di supporto all'imprenditorialità femminile, quali l’accesso al capitale e le norme di avvio d’impresa, per citarne solo alcune.

Due percorsi

Site by Site ha sposato appieno il proposito dell’Associazione attivando due percorsi di lavoro paralleli, il primo volto allo studio e realizzazione creativa del concept, che si è avvalso del contributo di Pasquale Diaferia, da oltre 30 anni professionista riconosciuto nel settore pubblicitario; il secondo diretto all’ implementazione di un ambiente digitale capace di avvicinare l’audience online a contenuti di estrema sostanza e interesse, che trova declinati in un sito dal profilo editoriale, nel suo blog e nei canali social Instagram e Facebook.

Hub Editoriale

“L'impegno profuso in fase di realizzazione del concept creativo e quindi del sito nella sua interezza è stato totale, coinvolgendo oltre 15 professionisti d’agenzia”, ha affermato Nicola Bruno che precisa come questo continuerà nei prossimi mesi con un'attività di redazione accanto ai professionisti di Hub Editoriale. L’intera redazione composta per il progetto Donne.it, strutturata in 45 risorse, sarà impegnata nello sperimentare nuove tecniche comunicative, fondendo le competenze maturate al servizio dei più importanti gruppi editoriali e delle aziende più rappresentative del sistema Paese. Articoli, videografiche 2d, animazioni 3d, infografiche, vignette, enigmistica saranno gli ingredienti di qualità certificata messi a disposizione dal laboratorio creativo.