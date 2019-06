Heineken rilancia Birra Messina con spot dedicato alla nuova referenza Cristalli di Sale: la campagna affidata ad Armando Testa dopo gara

HOME - incarichi e gare

L’agenzia ha vinto il pitch che l’ha vista contrapposta a Publicis Italia e ha realizzato un commercial che omaggia la Sicilia e rafforza l’accordo raggiunto tra l’azienda e la cooperativa locale che ha tenuto aperta la fabbrica

È atteso per le prossime settimane l’on air della nuova campagna di Birra Messina, in particolare con uno spot per la referenza Cristalli di Sale (di Trapani), già in commercio dalla fine di marzo grazie all’accordo tra la cooperativa Birrificio Messina e Heineken che prima aveva acquisito il brand dalla famiglia Faranda e, poi, ne aveva trasferita la produzione in Puglia per problemi di burocrazia amministrativa. L’accordo di distribuzione quinquennale è stato raggiunto con i 15 ex dipendenti della storica fabbrica siciliana, che hanno dato vita alla cooperativa Birrificio Messina tenendo aperto lo stabilimento vicino alla città investendo i loro Tfr. Si incomincia quindi con il lancio di una nuova ricetta che affiancherà Birra Messina e che si basa sull’aggiunta di una piccolissima quantità di cristalli di sale siciliano del trapanese. Si tratta, hanno spiegato dalla Heineken, di “una birra da 5% vol. che racchiude in sé tutto il sapore autentico della Sicilia, rivolta a un pubblico che cerca una birra nuova, diversa dalle altre, ma autentica e facile da bere. La finezza olfattiva che si percepisce esprime eleganti note floreali e sensazioni fruttate che ricordano la frutta gialla e gli agrumi di Sicilia, con leggeri sentori speziati in chiusura. I cristalli di sale aiutano a sviluppare la percezione dei sapori in bocca, facendo emergere sin dal primo sorso una sinfonia di piacevoli sensazioni delicate che conferiscono un gusto morbido e pieno, anche grazie alle sottili note minerali che restituiscono una buona bevibilità, lasciando il palato fresco e pulito”.

L’accordo potrà permettere al Birrificio Messina di fare un salto dimensionale puntando al raddoppio dei volumi, andando a operare in un mercato nazionale sia con la produzione della nuova birra sia grazie alla distribuzione da parte di Heineken. E, poi, come detto, ci sarà un supporto pubblicitario anche televisivo, che – secondo quanto risulta a DailyMedia – è stato affidato ad Armando Testa al termine di una gara cui ha partecipato anche Publicis Italia. Entrambe le citate agenzie fanno parte della rosa di quelle di cui si avvale Heineken che, invece, per il planning, lavora con Red Star, la unit che Dentsu Aegis Network ha appositamente attivato per seguire questo cliente. Protagonista del commercial, girato lo scorso mese, è la giovane modella pachinese Rosanna Chiavaro.