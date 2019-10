GroupM vicina alla vittoria nella gara indetta da Menarini per il nuovo partner media: il budget è di 33 milioni di euro

Autore: Redazione - 24/10/2019

Rummo sceglie UM per l’esordio sui canali Mediaset con il suo nuovo spot istituzionale

Rummo si è affidata a UM, agenzia media parte del gruppo IPG Mediabrands, per il suo esordio in tv con il nuovo spot istituzionale. È la prima volta che l'azienda sceglie di comunicare sul mezzo televisivo e viene supportata da UM, agenzia media parte del gruppo IPG Mediabrands. Carlo Messori Roncaglia, CEO UM Italy, esprime particolare soddisfazione per il lancio di questa campagna: "Quando UM affianca eccellenze italiane quali Rummo, mi sento particolarmente fiero del nostro lavoro. Provo grande soddisfazione perché significa sostenere la nostra economia supportando famiglie di imprenditori illuminati che ci rendono orgogliosi delle nostre tradizioni". Lo spot “Non ci sono scorciatoie” ha debuttato domenica 6 ottobre diretto da Roberto Badò (Direzione Creativa: Charlotte Moore). In onda nei formati da 15 e 30" con una strategia media studiata ad hoc da UM insieme a Rummo e Mediaset, il commercial è stato realizzato da un team di professionisti assemblato su misura e prodotto internamente. È stato girato per diversi giorni in varie location, dallo stabilimento Rummo a Benevento, alla Costiera Amalfitana, a Milano e dintorni e in ristoranti e case delle famiglie allargate e degli amici dei dipendenti Rummo. Autentico all'estremo - in un'epoca in cui i marchi parlano di "realtà" ma ricadono su attori, modelle, testimonial e riprese di cibo in studio - lo spot rende omaggio al profondo amore che gli italiani hanno per la pasta e alle tradizioni e stili di vita in cui la pasta gioca un ruolo centrale. Al centro dello spot, la meditazione di Cosimo Rummo (Presidente/A.D. Rummo) sulla natura fugace del tempo e la necessità di trovare piacere, dando il tempo necessario ai rituali quotidiani. Il tempo diventa così l’ingrediente più importante sia per la produzione della pasta Rummo (Metodo Lenta Lavorazione) che per i momenti di piacere della nostra vita.