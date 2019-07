Generali: la gara globale per i nuovi partner di creatività e media vede in lizza Dentsu Aegis Network con The Big Now, un Team WPP e Accenture Interactive

HOME - incarichi e gare

È entrato nel vivo il pitch indetto dalla compagnia di cui è CEO Philippe Donnet dopo la fase iniziale di accreditamento cui hanno partecipato anche Providence con Arena Media, Publicis Groupe e Serviceplan Group

La gara avviata da Generali per la definizione dei suoi nuovi partner di riferimento globali per la creatività e il planning è diventata una sfida a tre tra WPP con un apposito Team, Dentsu Aegis Network con The Big Now, e Accenture Interactive, il ramo marketing dell’omonima società di consulenza che ha finalizzato nei mesi scorsi l’acquisizione di Droga5, dopo quelle in area soprattutto digitale ma anche sempre creativa, già messe a segno in precedenza. La fase di accreditamento aveva riguardato invece anche Providence con Arena Media, Publicis Groupe e Serviceplan Group.

“Il futuro inizia prima”

La compagnia assicurativa triestina di cui è Ceo Philippe Donnet è presente in 50 Paesi del mondo e, nel nostro, investe un budget di oltre 4 milioni di euro. L’ultima campagna di peso lanciata appunto nel nostro mercato risale a un anno fa, quando venne presentato il progetto “Il futuro inizia prima”, con cui Generali era tornata on air, anche e soprattutto in tv, a distanza di quattro anni dall’ultima, precedente, iniziativa di questo tipo, in occasione del lancio del suo altrettanto nuovo posizionamento. In quel caso, la creatività venne affidata all’allora Young&Rubicam, divenuta poi VMLY&R, che aveva vinto la relativa gara per il riposizionamento strategico, cui avevano partecipato anche Shado (che fa capo a H-Farm) e JWT, ora Wunderman Thompson. Il planning specifico di quella campagna venne affidato a iProspect (di Dentsu Aegis Network) ma, per il resto, è GroupM (che aveva vinto a sua volta il relativo pitch nel 2017) a occuparsi del media.