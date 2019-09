Coo’ee lancia la nuova campagna dei Supermercati Rossetto

Autore: Redazione - 16/09/2019

Bio si nasce. Al via la nuova campagna di comunicazione di Alce Nero firmata Pink Lab

È on air la nuova campagna di comunicazione Alce Nero concepita da Pink Lab, partner strategico e creativo del brand dallo scorso giugno. A 40 anni dall’esordio della marca e all’interno di uno scenario di mercato sempre più sfidante, Alce Nero sceglie di adottare un registro nuovo. Una scelta di stile e un nuovo tono di voce utili per rinsaldare e confermare un’identità forte e i valori costruiti lungo quattro decenni di storia di un marchio che, ad oggi, è il primo nel biologico per conoscenza Top of Mind e spontanea. Pink Lab, Innovation & Creative Transformation Company spagnola, fondata da German Silva e Pier Paolo Pacchiarotti, ha lavorato con l’obiettivo di far emergere un proposito di marca come motore fondamentale di un ecosistema di valori e relazioni che fanno di Alce Nero un brand di rilievo, nato nel 1978 dall’intuizione di giovani pionieri che hanno saputo immaginare un modo diverso di coltivare la terra e produrre il cibo, ancor prima che una regolamentazione europea (arrivata solo nel 1991) sancisse le basi del biologico. Un linguaggio distintivo Il primo passo è stato trovare un linguaggio proprio, parole distintive: quelle che rappresentano un’impresa dal modello di business unico e partecipato, una S.p.A le cui quote appartengono ad agricoltori e trasformatori il cui impegno costituisce l’autentica forza della marca. Un lavoro che è stato fatto insieme ai dipendenti, ai soci e ai partner, all’interno di tavoli di lavoro condivisi e in cui ci si è riconosciuti. Il risultato? Intere pagine di termini ed espressioni che identificano responsabilità, identità e senso di appartenenza. La volontà di fare cose vere, oneste, giuste e creare prodotti che siano specchio del coinvolgimento degli agricoltori e dei trasformatori, ma anche delle persone che scelgono i prodotti Alce Nero. Termini ed espressioni la cui sintesi ha dato origine a un Brand Manifesto. Punto di arrivo è una campagna di comunicazione che adotta il bianco e nero oltre a un registro linguistico semplice, lineare, assertivo e decisamente nuovo. La campagna è un omaggio al biologico e alla vita in cui particolare e universale vengono chiamati in causa per raccontare l’autenticità in una sola istanza: Bio si nasce. Bio si cresce. Bio si è. Nero su bianco. Temi universali Per rendere esplicito il messaggio la scelta è di fare riferimento a temi universali come la nascita, la forza o la lungimiranza, l’amore, la dedizione, la dolcezza, la cura e la tenacia richiamati in un equilibrio tra il mondo vegetale, quello animale e quello umano fino ad arrivare alla relazione con il prodotto Alce Nero. La sfida è stata racchiudere questa densità di contenuto in uno spot di 15”, in tre frame che ne costruiscono la struttura: istinto alla vita, crescita e prodotto. Lo spot declinato in più soggetti propone suggestioni sempre differenti ed evocative. La semplicità dei soggetti e l’eleganza del bianco e nero, fanno della campagna ideata da Pink Lab un messaggio che parla di biologico con originalità e freschezza ma anche un invito a riflettere sul fatto che la scelta del cibo può e deve essere un gesto di responsabilità a protezione della propria salute e di quella dell’ambiente. Il planning Starcom, The Human Experience Company, agenzia media che si occupa della pianificazione, ha elaborato una strategia che coinvolge sinergicamente tv, digital e social media. La campagna ha preso il via il 15 settembre e rimarrà on air fino al termine dell’anno con un budget di 1 milione di euro. L’obiettivo della pianificazione è raggiungere un’utenza specifica, attenta alla salute, al benessere per trasferire proprio questi valori fondanti della brand. Nei giorni 15 e 16 settembre il manifesto Alce Nero è stato valorizzato in tv con formati a 90” per proseguire con formati più brevi nelle prossime settimane. Prevista una attività di product placement in Alice Cucina per valorizzare ulteriormente i prodotti nel loro utilizzo in cucina. Targettizzazione puntuale e contenuti verticali sono gli elementi chiave nell’approccio digital, con articoli native veicolati su siti focalizzati di salute, forma fisica, cucina, ecologia e sui social. Una Human Experience mediale volta a trasferire i concetti insiti nella campagna: Bio si nasce, Bio si cresce, Bio si è, nei complementary environment dove audience attente si troveranno in perfetta sintonia con i valori del brand. “È una soddisfazione per noi poter lavorare al fianco di Alce Nero per diffondere i suoi valori e l’unicità di questo brand che nel tempo ha costruito la sua forte identità e che ora vuole condividere con il grande pubblico, in modo distintivo ed emozionale”, ha commentato Vita Piccinini, Ceo di Starcom Italia.