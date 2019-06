Che Tempo che Fa chiude la stagione su Rai1 dopo 32 puntate con oltre 3,8 milioni di spettatori e il 17,5% di share

Autore: S Antonini - 30/05/2019

La Verità e Panorama in campagna con PubliOne; nei primi 5 mesi l’adv del quotidiano in linea con il 2018

È on air su Radio Italia la campagna di comunicazione firmata PubliOne de La Verità e di Panorama diretti da Maurizio Belpietro, che stanno registrando entrambi buone performance sia sul fronte delle diffusioni, sia della raccolta pubblicitaria. Lo conferma il direttore commerciale e marketing Luca Baldanza, che sottolinea in particolare le performance in edicola del quotidiano e del settimanale, e per quanto riguarda quest’ultimo anche degli abbonamenti cartacei. «Da novembre ne abbiamo fermato l’emorragia e ora sono in ripresa – spiega Baldanza – mentre in edicola Panorama sta crescendo del 15%-20%». Secondo gli ultimi dati ADS disponibili, relativi al mese di marzo 2019, le diffusioni del quotidiano La Verità crescono del 15,6% rispetto all’anno scorso, e dell’8,2% in edicola. Per quanto riguarda la raccolta pubblicitaria dei primi 5 mesi dell’anno, sempre del quotidiano, il trend è in linea con l’anno scorso «con un leggero segno positivo, e abbiamo proiezioni positive interessanti per i prossimi mesi». Per quanto riguarda Panorama, «assistiamo all’ingresso di nuovi clienti di peso, tra cui Porsche e Rolex». Un gruppo multimediale Nel frattempo il gruppo editoriale che fa capo a Belpietro si sta sviluppando in senso multimediale. La prossima mossa sarà il lancio del nuovo sito di Panorama, online a fine giugno, curato dall’agenzia statunitense Rebel Mouse che ha firmato anche quello de La Verità. A fianco degli approfondimenti e delle inchieste tipiche di Panorama, ci sarà un importante presenza di contenuti audio e video. Dopo il trasferimento nella nuova sede di via Vittor Pisani a Milano dove si riuniscono le redazioni delle due testate, il gruppo sta anche curando una mostra dedicata alla caduta del Muro di Berlino, che si terrà a Milano nella seconda metà dell’anno. La campagna Oltre alla comunicazione radiofonica in onda per qualche settimana, la campagna è stata pianificata sui rotor delle edicole milanesi. La firma è, appunto dell’agenzia di comunicazione integrata PubliOne guidata dal ceo Loris Zanelli, che cura anche la pianificazione. “La Verità – conferma Belpietro – è un quotidiano in costante crescita che ormai è diventato un punto di riferimento dell’informazione italiana e Panorama è tornato ai vertici del segmento delle riviste di opinione, con inchieste esclusive e con approfondimenti di giornalisti del calibro di Giampaolo Pansa, Marcello Veneziani, Mario Giordano e tanti altri, in uno schema di posizionamento che potrebbe essere sintetizzato nello slogan “I fatti che gli altri non ti raccontano”. “La nostra agenzia – spiega Zanelli in una nota – lo trova un concetto di positiva attualità, capace di contribuire al successo del settimanale, tornato in edicola in una nuova veste editoriale e con una redazione di primissimo livello che, in un momento storico come questo, sa interpretare, con i suoi editorialisti, i grandi eventi nazionali e internazionali, dopo averne descritto la realtà oggettiva”.