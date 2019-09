Big pants got back con sloggi

L'Azienda

Dailyonline.it, insieme a DailyMedia, DailyNet, DailyMagazine, DailySpecial e DailySport, rappresenta uno dei pilastri dell’offerta editoriale del nostro gruppo. Il nostro sito raccoglie ed evolve la ultra-decennale eredità degli storici quotidiani DailyMedia e DailyNet, proiettandola in un mondo in cui le esigenze degli operatori e dei lettori sono in continua trasformazione. Un sito unico nel suo genere, che verrà arricchito in modo costante con nuove funzionalità per meglio rispondere alle necessità dei professionisti del settore, dalle imprese agli editori, dalle agenzie ai centri media, dalle società di eventi alle aziende hi tech e così via. DailyMagazine costituisce l’evoluzione degli altrettanto storici periodici Mediaforum e Netforum, riunendoli all’interno di un giornale coerente a livello tematico e dalla grafica rinnovata. E ancora, DailySpecial nasce come prodotto aperto, dedicato a temi specifici, declinabile anche sotto forma di iniziative speciali, come newsletter, magazine digitali e cartacei ed eventi. Il tutto con un unico filo rosso: mettere la nostra pluriennale esperienza e la nostra passione al servizio delle varie anime del mercato della comunicazione e del marketing per fornire una bussola autorevole attraverso cui orientarsi, in un panorama frammentato e in continuo cambiamento.