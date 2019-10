Andrea Scarano è il nuovo country manager di Veepee

HOME - people & poltrone

Il primo obiettivo sarà implementare ulteriormente il percorso di crescita e mantenerne la forte competitività, in un mercato cruciale come quello italiano

Veepee, ideatore e leader globale delle vendite evento online, annuncia la nomina di Andrea Scarano in qualità di Country Manager Italia. Forte di una lunga esperienza internazionale, Scarano succede a Fabio Bonfà che andrà a rivestire la posizione di Regional Manager Southern Europe and Latam. Scarano prende la guida di una realtà ampiamente affermata nel panorama dell’e-commerce (Il gruppo è oggi presente in 14 paesi, conta su una rete di 6mila dipendenti e di 72 milioni di iscritti nel mondo. Nel 2018 ha realizzato un valore di vendita ai consumatori di 3,7 miliardi di euro con una crescita del 12% rispetto al 2017. L’Italia risulta essere uno dei migliori mercati in termini di performance con un business B2c in crescita a doppia cifra nel 2018). Obiettivo: implementare ulteriormente il percorso di crescita e mantenerne la forte competitività, in un mercato cruciale come quello italiano.

Una carriera in Privalia

Con una carriera più che decennale in Privalia, acquisita da Veepee nel 2016, Andrea Scarano ha contribuito a posizionare il Gruppo tra i leader del mercato prima come Operations e Marketing Director di Privalia Brasile e poi come General Manager di Privalia Mexico. Successivamente, Andrea Scarano, come Chief Product Officer Southern EU and Latam in Spagna, si è impegnato nell’affermazione del brand globale Veepee e sarà quindi una figura chiave per lo sviluppo e la crescita profittevole del brand anche in Italia.

Nella direzione del valore

“In primo luogo, voglio ringraziare Fabio Bonfà per il suo grandissimo contributo e per i successi che ha saputo assicurare al Gruppo durante il suo incarico; ne raccolgo oggi il testimone, la responsabilità, ma anche il forte stimolo a continuare nella direzione del valore da lui tracciata - dichiara Andrea Scarano -. Sono entusiasta di poter mettere a disposizione di Veepee Italia i miei 13 anni di esperienza all’estero puntando a capitalizzare il nostro posizionamento di pioniere dell’entertainment shopping, lavorando in massima collaborazione con i nostri partner, top brand nazionali e internazionali e offrendo ai clienti la migliore esperienza e fiducia nel nostro brand”.