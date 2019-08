Il 7 arriva il nuovo The Lifestyle Journal by Viviana Musumeci in 30.000 copie di tiratura e 148 pagine di foliazione, di cui 21 di inserito

HOME - media

Il bimestrale di Bel Vivere Media beneficia dei radicali cambiamenti apportati dal nuovo direttore e vira su un target giovane-femminile; in ottobre anche il nuovo sito

Grandi novità per The Lifestyle Journal, il magazine edito da Bel Vivere Media, in edicola da mercoledì 7 agosto. L’arrivo del nuovo direttore Viviana Musumeci a fine maggio ha segnato un radicale cambiamento nella rivista, voluto fortemente dall’editore. Il magazine, finora prevalentemente “maschile”, avrà un taglio più giovanile e femminile, con una grafica innovativa e un forte focus su ecosostenibilità, green, empowerment e human factor. Il nuovo corso della rivista sarà riassunto nel nuovo payoff “Il lifestyle magazine per chi ama il Pianeta”. Inoltre, con l’obiettivo di compiere un gesto concreto per la tutela dell’ambiente, la carta su cui la rivista è stampata, a partire dal numero in uscita mercoledì, sarà completamente riciclabile e quindi più facilmente smaltibile. La tiratura sarà di 30.000 copie, la foliazione di 148 pagine, di cui 21 di inserito, raccolte dalla concessionaria interna di Bel Vivere Media.

Rinnovo del sito

«Attraverso storie ed esperienze legate alla sostenibilità, al mondo green, all’empowerment e allo human factor, il nuovo The Lifestyle Journal parla di come le persone possano realmente fare la differenza, ascoltandosi e acquisendo una migliore consapevolezza del mondo - commenta il Direttore del bimestrale -. Inoltre, in un contesto in cui la tutela dell’ambiente è una tematica sempre più urgente per il nostro pianeta, la scelta di stampare su carta riciclata vuol’essere un segnale positivo per i nostri lettori: perché vivere bene e salvaguardare la natura possono davvero essere sinonimi». Il mondo del nuovo The Lifestyle Journal continua anche online: il magazine ha, infatti, un sito dedicato in fase di restyling (sarà pronto per ottobre) ed è presente sui social - Facebook e Instagram - con contenuti realizzati ad hoc per arricchire ulteriormente l’esperienza dei lettori. In arrivo sulle piattaforme digitali anche nuovi format studiati appositamente per raccontare al meglio la sostenibilità in tutte le sue forme.